Comunismul ca copilărie. 30 de ani de la 1989

Nu doar milenarii visează la o lume mai bună, adică previzibilă, plină de tandrețe și solidaritate socială. Sondajele sunt și ele incapabile să cuprindă fenomenul într-atât. Socialism/Comunism vrea și generația care astăzi are 80 de ani, 70 de ani, 60, 50, și 20 de ani. Fiecare generație în proporții sigur diferite visează să trăiască într-o lume pe care n-aș numi-o neapărat socialism/comunism, una mai aproape de acel “Imagine”, semnat John Lennon.

Imagine there's no countries / It isn't hard to do / Nothing to kill or die for / And no religion, too/ Imagine all the people / Living life in peace /You may say that I'm a dreamer / But I'm not the only one / I hope someday you'll join us /And the world will be as one /Imagine no possessions / I wonder if you can / No need…