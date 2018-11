De ce la Focșani s-a deschis primul McDo?

Articol susținut de McDonald's

Eu nu pot altfel. Decât gândind Focșaniul prin imaginarul românului dintotdeauna. Centenarul pe o hartă simbolică nu poate neglija "Oraşul de pe Milcov", orașul Unirii. Focșani se leagă de Ștefan cel Mare, care a stabilit hotarul dintre Moldova şi Țara Românească încă din anul 1482. Și tot aici Cuza semna în 1862 actul de Unire administrativă a țărilor Române.Da veți spune că-s doar bani și că fiind doar atât, semnificațiile astea istorice nu contează. O investiție de 2 milioane de euro are greutate în vreme de Centenar, doar în acest fel. Bun. Acum iar vorbesc de delectarea mea. Pentru că McDonald's a deschis restaurantul din Focșani și a adus, bineînțeles, meniul care unește gastronomic puiul, vita, porcul, cu delicii din cele trei regiuni românești tradiționale. McDonald's are adaos și de praz oltenesc. Și de branză de capră. Și de hribi. Și uite așa. Am stat și m-am delectat. Nu eram singur. Coadă la Drive. Și tot așa înăuntru.McDonald's, aflat pe piața românească de 23 de ani, a deschis luni, 12 noiembrie, în Focșani primul său restaurant din județul Vrancea. Restaurantul are o suprafață de 929 de metri pătrați, a fost inaugurat în urma unei investiții de 4,9 milioane de lei și are o echipă de 65 de angajați. Dispune de 75 de locuri în interior, 64 de locuri pe terasă și o cameră pentru petreceri tematice sau aniversări. Noul restaurant poate fi găsit în bulevardul Brăilei, la numărul 102. Odată cu această deschidere, compania a ajuns la 74 de restaurante în 21 de oraşe din România și peste 4.500 de angajaţi.