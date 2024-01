OPINII Marți, 16 Ianuarie 2024, 07:37

Am o exploatatie agricola mixta de vreo 20 de hectare, cateva vaci de lapte, urmaresc cotatiile internationale, volumele si preturile, am cumva o idee despre “the big picture”, asa ca pot sa va spun de la firul ierbii ca, la preturile de acum, nu doar ca multi fermieri vor intra in faliment daca nu se iau masuri urgente, dar este posibil sa avem de-a face si cu o lovitura parsiva data de Rusia pentru a provoca haos.

Mircea Modan Foto: Arhiva personala

Voi structura un pic articolul, incercand sa sintetizez cam asa:

Analiza costurilor si veniturilor in cazul catorva culturi de baza, grau si porumb Analiza punctului de breakeven in cateva variante de productivitate si pret. Cotatiile preturilor cerealelor la diferite burse Ce face Rusia acum? Si mai ales ce pare ca vrea sa faca… Concluzii

1. Analiza costurilor si veniturilor o voi face trecand intr-un table excel costurile medii atat cu lucrarile cat si cu consumul de capital, vs diverse variante de pret si productii la hectar

Arata cam asa:

Mai pes curt, daca platesti lucrarile te costa 5090 lei/ha iar daca lucrezi tu 4223 lei/ha (fara a aduga toate, toate costurile..salarii de ex)

Vom lua ca baza 5000 lei/ha

Ponderea cea mai mare o au ingrasamintele 43%, si nu motorina!

Manopera e intre 10 si 25% functie de performantele utilajului.

Cati bani obtinem pe hectar?

Depinde de productie si de pretul cerealelor

Iată cateva variante, fara subventie:

Deci, daca nu ar exista subventia, cheltuielile ar fi acoperite, functie de pret, doar de la casutele galbene in jos

Adica, daca pretul este de 50 bani/kg, ca sa acopar niste cheltuieli de 5000 lei/ha ar trebui sa am o productie de 10.000 kg/ha, la 70 de bani de 7182 kg/ha, la 1 leu de 5000 kg/ha si la 1,2 lei de 4160 kh/ha

Deja incepem sa intelegem ca, fara subventii avem nevoie de poductivitati imense sau preturi mari. Subventia aceea acopera o parte din costuri (20% maxim, la fiecare leu primit mai trebuie sa pui tu inca 4, nu iti cumperi “gipan” cu ei)

Daca se subventioneaza cu diferite sume/ha ce se intampla?( apropos, nu am vazut nicaieri un studiu facut de “stiutii” din ministere cu marimea subventiei din alte tari, ca tot concuram cu ei)

Ce preturi si ce productivitati duc la acoperirea costurilor?

2.Analiza punctului de breakeven.

Pentru o subventie de 100 euro/ha

Pentru o subventie de 200 euro/ha (cam cat e acum, daca indeplinesti si inverzirea)

Pentru 300 si 400

Observam ca la o subventie de 200 euro/ha ar trebui sa avem o productie de 8000 kg/ha la un pret de 50 de bani/kg ajungand la o productie de 3000 kg/ha in cazul in care pretul este de 1,2 lei/kg.

Stiti cat e media multianual pe ultimii 5 ani, sa zicem? Vreo 4500…

Subventia nu imbogateste fermierul, ci scade punctul de recuperare al costurilor in limita unor productivitati mai mici, posibile la noi.

Cu cat subventia e mai mare cu atat scade si limita.

Intelegem ca in anii secetosi, de exemplu, pretul creste nu pentru ca se imbogateste cineva, ci pentru ca, pentru a atinge acel nivel de recuperare (macar) a costurilor fermierii trebuie sa vanda mai scump.

Nu mai socotim nivelul de tenologizare mediu de la noi vs la cel din tarile cu acre concuram in UE

Nici pretul creditelor sau alte “nenorociri”

3. Cotatii si productivitati

Ne uitam aici

https://www.agro.basf.ro/ro/servicii/cotatii-bursiere/

La grau

Dupa un maxim de peste 400 euro/t (2 lei/kg) anul trecut acum suntem la 216 euro/tona (1,08 lei.kg)

La porumb

Maximul a fost cam tot atunci cand fost si la garu...cam cand a inceput razboiul in Ucraina!!!

Acum suntem la 191 euro/tona (adica pe la 95 bani/kg)

OK, BASF probabil ca da, preturile de la Paris, de pe Matiff

Intram aici:

Asta e “FOB SUA Golful NOLA / Grau HRW 12%”, adica “free on board”, incaracat pe vas, undeva prin state.

La 1,4 lei kg!!!

Bun, un grau SRW

“FOB SUA Golful NOLA / Grau SRW”

Grau la 1,14 lei/kg!!! Nu anul trecut, ci azi!

Cand la noi e 0,5- 0,6 lei/kg

Intrati aici:

https://bursacereale.com/stocks/wheat

Avem preturi intre 1,4 lei la grau HRW (Hard Red Winter) adica un grau bun de panificatie si de 1,14 lei/kg la unul mai fara gluten SRW (soft red winter)

La porumb cam tot asa:

Chiar si graul rusesc e peste 1 leu/kg

1,1 lei kg graul rusesc in 13 ian 2023!

In Rusia, aia care au si petrol si gaz ieftin pretul e mai mare ca cel de la noi!

Grâul ucrainean cat o fi?

0,88 lei/kg cel bun de pita si 0,77 lei/kg cel furajer

La noi cu cat se vinde? Cu 0.6 lei/kg!

Bun, OK, vorbim de preturi FOB, mai costa si transportul ceva, din Banat de exemplu e mai scump, ca e mai departe de port si costa vreo 50 de euro/tona, adica vreo 25 de bani.

Deci graul nostru, ca sa concureze cu pretul FOB ucrainan trebuie sa fie la 0.88-0,25 lei= 0,63 lei/kg

Aceasta este explicatia pretului mic, extrem de mic… Ucraina si Rusia fac dumping pe piata noastra.

Ucraina e de inteles cumva, sunt macelariti de bestiile rusesti, vand ca nu au incotro, dar la Rusia e alta treaba!

4.Rusia, pe scurt, este o tara care are in plan sa santajeze in viitor lumea intreaga cu cereale, petrol, gaze si ingrasaminte. Teroarea ruseasca nu este doar militara.

Rusia a pus stapanire nu doar pe vaste teritorii agricole din Ucraina, dar si pe recoltele de anul trecut.

Rusia este o dictatura si preturile pot fi scazute, functie de ce doreste tatuka. Iar tatuka doreste sa cumuleze cota de piata a Rusie cu coata de piata a Ucrainei. Sa planga “imperialistii” ca sa le dea Rusia mancare:

https://www.digi24.ro/stiri/externe/un-rus-spune-razand-ca-europenii-mor-de-foame-nu-au-nimic-de-mancare-implora-rusia-sa-le-dea-o-bucata-de-paine-sa-supravietuiasca-2630551

Efectul propagandei Kremlinului poate fi observat în rândul rușilor care spun despre europeni că „mor de foame” și că au ajuns să implore pentru „o bucată de pâine”.

Nu e doar propaganda:



“In the 2022/23 marketing year, Russia was the leading exporter of wheat, flour, and wheat products”

Aceasta este dinamica exporturilor rusesti, inmutit cu 1000, si in tone

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

35,863 34,485 39,100 33,000 43,500

Daca in 2018 exportau 35,8 de milioane de tone in 2022/2023 exporta 43,5 milioane, cu 21% mai mult. Continua sa citesti articolul pe Contributors.ro