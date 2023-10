OPINII Miercuri, 25 Octombrie 2023, 16:25

În întreaga lume, se depun eforturi concertate pentru a ameliora efectele anticipate ale încălzirii globale prin reducerea utilizării combustibililor fosili și a emisiilor de dioxid de carbon (CO 2 ). Obiectivul este de a ajunge la emisii "zero" la un moment dat în viitorul apropiat. Acest lucru nu se va întâmpla. Utilizarea semnificativă a resurselor de combustibili fosili va continua, nu pentru câțiva ani, ci pentru câteva decenii. Concentrația de CO 2 în atmosferă va continua să crească. Efectul de seră este permanent și nu va putea fi anulat prin acțiuni politice.

Incalzire globala! Dezbracati-va (Timisoara, 2008) Foto: USER UPLOADED

Notă: Articol publicat pe 21 octombrie 2023 (Why Global Warming Is Inevitable) și tradus cu acordul autorului de Constantin Crânganu. David Deming este geolog, geofizician și profesor la University of Oklahoma.

Există o problemă de ignoranță matematică sau o inabilitate de a manipula numere. Oamenii nu reușesc să înțeleagă amploarea numerelor implicate în ciclul carbonului terestru. Indivizii sunt sfătuiți să reducă emisiile de carbon conducând mai puțin, mâncând mai puțină carne, folosind mai puțină energie și reciclând. Am putea la fel de bine să încercăm să golim Oceanul Pacific cu un degetar. Eforturile guvernelor statale nu vor avea, de asemenea, niciun efect apreciabil. California a impus ca, până în anul 2035, toate vânzările de mașini noi să fie vehicule electrice. Statul New York a interzis utilizarea gazului natural în sobe și cuptoare. Chiar dacă sunt puse în aplicare în totalitate, astfel de reglementări nu vor avea un efect semnificativ asupra emisiilor. California, cu 39 de milioane de locuitori, are emisii anuale de CO 2 de aproximativ 300 de milioane de tone. Pare un număr mare, dar reprezintă mai puțin de un procent din totalul emisiilor mondiale de CO 2 , mai puțin de 0,001% din CO 2 care se află deja în atmosferă și aproximativ 0,0002% din CO 2 stocat în oceane.

An de an, emisiile de CO 2 continuă să crească inexorabil. Cărbunele este responsabil pentru mai mult CO 2 decât orice alt combustibil fosil, iar utilizarea cărbunelui la nivel mondial continuă să crească. Rata de utilizare este în creștere, nu în scădere. Deși sursele de energie regenerabilă, cum ar fi energia eoliană și solară, reprezintă categoria cu cea mai rapidă creștere, contribuția lor netă la mixul energetic la nivel mondial rămâne mică, de aproximativ 7-8%. Timp de decenii, combustibilii fosili au furnizat aproximativ 80% din energia mondială. Utilizarea combustibililor fosili nu va ajunge la zero în niciun moment în viitorul previzibil. Energia produce prosperitate umană. Speranța de viață, gradul de alfabetizare, nivelul de educație și bogăția sunt strâns corelate cu consumul total de energie. Iar atunci când vine vorba de furnizarea de energie, combustibilii fosili au patru mari avantaje: sunt relativ ieftini, fiabili, abundenți și concentrați. În schimb, energiile regenerabile, cum ar fi vântul și energia solară, sunt difuze și intermitente. Dacă vântul nu bate sau soarele nu strălucește, producția de energie electrică scade la zero. Stocarea în baterii este insuficientă cu multe ordine de mărime. Combustibilii pot fi gratuiți, dar instalațiile pentru captarea și transferul de energie nu sunt nici ieftine, nici durabile. Nu dispunem de tehnologia necesară pentru a înlocui combustibilii fosili și nici nu există vreo cale previzibilă către acest viitor imaginar. Limitarea nu este de natură politică, ci fizică.

Chiar dacă ar exista o cale tehnologică pentru a ajunge la zero net, impedimentele politice sunt insurmontabile. O zonă comună, cum ar fi atmosfera, va fi exploatată și degradată dacă nu este controlată prin mijloace coercitive. Apelurile altruiste la conștiință sunt ineficiente. În timp ce SUA și alte țări depun eforturi herculeene pentru a reduce emisiile, China continuă să extindă utilizarea cărbunelui, și încă foarte mult. În 2022, China a avansat în construcția a peste 100 de centrale electrice pe bază de cărbune. India, în prezent cea mai populată țară din lume, continuă, de asemenea, să își sporească utilizarea cărbunelui. Atât India, cât și China s-au angajat să renunțe la cărbune în viitor. Însă resursele de cărbune sunt enorme. La ratele actuale de consum, lumea poate continua să ardă cărbune timp de sute de ani. Angajamentele de reducere a utilizării cărbunelui în viitor sunt puțin mai mult decât promisiuni inaplicabile, care vor fi probabil uitate sub atracția irezistibilă a energiei ieftine și convenabile. Motivele pentru utilizarea cărbunelui în prezent sunt convingătoare și nu se vor schimba în viitor. Cu câteva zile în urmă, Germania a anunțat că va repune în funcțiune mai multe centrale electrice pe cărbune, recunoscând implicit că efortul lor hotărât de a se îndepărta de combustibilii fosili a eșuat.

Nu există cale de întoarcere. Tranziția către energia mecanică și artificială a fost inițiată în timpul Evului Mediu, când europenii au început să exploateze pentru prima dată la scară largă energia eoliană și hidraulică și au dezvoltat mecanisme precum manivela pentru transferul și reglarea energiei. Revoluția industrială de la sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost punctul culminant al secolelor de schimbări sociale și dezvoltare tehnologică. Lumea modernă a devenit în întregime dependentă de o rețea complexă de mașini care sunt în mare parte alimentate de combustibili fosili. Oamenii nu mai dispun de mijloacele necesare pentru autosuficiență. Nu mai trăim în ferme, nu mai ținem animale, nu mai cultivăm alimente și nu mai avem rețele fiabile de familie extinsă și prieteni de încredere.

Accentul politic actual pus pe atenuarea emisiilor de carbon este mai mult decât inutil, deoarece deturnează atenția și resursele limitate care ar putea fi dedicate adaptării. Dacă lumea nu acceptă realitatea, mii de miliarde de dolari vor fi irosite în eforturi inutile și greșite de a opri ceea ce nu poate fi oprit. Fonduri care ar fi putut fi folosite în mod profitabil pentru a reduce suferința umană și a reface mediul natural vor fi risipite din cauza orgoliului și a ignoranței. Efectul antropogen de seră poate fi încetinit, dar nu poate fi oprit sau inversat. Cu toate acestea, viitorul nu trebuie să fie lipsit de speranță. Energia nucleară oferă promisiunea unei economii durabile cu emisii reduse de dioxid de carbon. Dar trebuie să recunoaștem limitele fizice ale tehnologiei energetice impuse de legile fizicii. - citeste intregul articol si comeneaza peContributors.ro