Nici nu intră în discuție faptul că orice capacitate de productie este binevenită! Chiar și regenerabilă! … dar nu fără condiții!

În diversele intervenții de pe Contributors am arătat că ieșirea de sub monopolul gazului rusesc și intrarea sub monopolul producției de regenerabile cu componente chinezești reprezintă un pericol și mai mare. Reamintesc că monopolul chinezesc asupra rezervelor metalelor și pământurilor rare este de peste 80% și monopolul prelucării acestora este peste 90%. Peste 90% din producția de panouri fotovoltaice aparține Chinei și peste jumătate din componentele unui ansamblu de producție de energie electrică din eolian se produce în China.

Zilele trecute România a exportat multă energie electrică iar decidenții au început să se laude de parcă din cauza lor a bătut vântul, a strălucit soarele (sau a plouat) pentru supraproducția din regenerabile.

Aici trebuie să trag un semnal de alarmă: dacă această energie regenerabilă este "subvenționată" de toți cetățenii prin factura la "capitolul certificate verzi", de ce noi, cetățenii, trebuie să plătim aceste certificate și atunci când energia regenerabilă se exportă? Să nu uităm că aceste certificate verzi nu reprezintă altceva decât profitul societăților care produc energie electrică din regenerabile. De ce să plătim și când de această energie nu beneficiază cetățeanul român?

Dacă ne uităm la importuri vedem că de fapt am importat aproape 70 GWh în luna mai din acest an, cu 32% mai mult decât în luna mai a anului 2019.

2023 față de 2022 - consumul a scăzut cu 9% iar producția cu 4%.

2023 față de 2019 – consumul a scăzut cu 13% iar producția cu 37%.

Care sunt motivele acestor scăderi?

Producția din cărbune a scăzut cu 37% în ultimii cinci ani. Producția din hidrocarburi (gaze) a rămas aproximativ aceeași, fiind o lună fără necesar de energie termica furnizată de termocentrale.

Producția din cărbune a scăzut cu 37% în ultimii cinci ani. Producția din hidrocarburi (gaze) a rămas aproximativ aceeași, fiind o lună fără necesar de energie termica furnizată de termocentrale.

La nuclear, în principiu, producția trebuie să fie aceeași dar în lunile mai intră în rezivie câte un reactor pentru căteva săptămâni. Observăm ca energia securitară a scăzut în ultimul an cu 31%. Deci ne-am bazat pe regenerabile până la urmă, cu toate că pe hidro producția a variat în funcție de cum a plouat, de cum a bătut vântul și de cum a strălucit soarele.