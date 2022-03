Mă plângeam zilele trecute de lipsa de reacție a Academiei Române față de agresiunea Rusiei lui Putin asupra Ucrainei. Ei bine, iată că niciodată nu este prea târziu, o reacție promptă datată 28 februarie 2022 (după numai 5 zile de conflict) tocmai a fost publicată pe site-ul Academiei Române. Într-o romgleză neaoșă, Președintele Academiei Române îi transmite următoarele omologului ucrainian al Domniei Sale:

„On behalf of the Presidium of the Romanian Academy, on all my colleagues, the members of the Romanian Academy and on my own one, I extend our full support to You in the difficult trial to which the Ukrainian people are subjected in this unjust and cruel war, in which their sovereignty, independence and freedom are attacked.

I take this opportunity to express my sincere compassion for what is happening in your country and my sincere admiration for the Ukrainian citizens’ exemplary courage and determination.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Sincerely Yours, Acad. Ioan-Aurel Pop, President of the Romanian Academy”

(https://acad.ro/acadDeclaratii/2022/0228-scrisoareAcadRomana-AcadUcraina.pdf)