Corectitudinea politică – când ești nemernic și mândru de asta

Termenul „corectitudine politică” e documentat în anii ’30 ca să descrie abuzuri ale naziștilor împotriva libertății de exprimare (primești diverse aprobări în Germania numai dacă ești „corect politic”, raporta New York Times în 1934). Termenul revine în anii ’70 ca ironie despre cei prea dogmatici politic în SUA, mai ales între cei de stânga. Dar anii aceia aduc și schimbări majore, în special odată cu eliminarea segregării rasiale – când negrii încep să primească drepturi egale cu restul oamenilor în toate statele SUA (nu doar drept de vot, ci și drept de a se căsători cu persoane albe, sau a studia la aceeași școală cu albii etc.). O tradiție de secole a rasismului și discriminării nu avea cum să dispară numai prin câteva schimbări de legi. Pentru că legea te descuraja acum să fii rasist pe față, publicul și politicienii mai conservatori au preluat expresia „corect politic” pentru a descrie lucrurile ce nu păreau „normale” dar „trebuiau făcute” pentru că „așa-s vremurile” și „așa e corect politic”. Pentru cineva care nu e rasist, e natural că negrii (echivalați la noi: țiganii, ungurii, arabii, evreii, ce-o mai fi) au voie să stea în aceeași sală de clasă cu albii, sau unul lângă altul în autobuz, sau să bea apă de la același robinet. Pentru cineva mai conservator, negrii (țiganii, ungurii, arabii, evreii etc.) sunt totuși inferiori și le dăm acele drepturi doar pentru că „așa au decis niște politicieni” – adică „așa e corect politic”. Și „sperăm” că politicienii s-or răzgândi și „i-or trimite pe negri înapoi unde le e locul”. A, și la fel despre femei, care-s inferioare bărbaților.

Că rasismul nu are baze științifice sau morale, ar trebui să fie clar în 2021. A spune altceva, denotă fie lipsă de educație fie nemernicie fie ambele. Dacă spui că drepturile egale pentru toți înseamnă „corectitudine politică” și nu „decență”, în opinia mea înseamnă că afirmi că ești nemernic și mândru de asta. Înseamnă aroganță ticăloasă.

Dar molima „corectitudinii politice” are și un val doi: cei pe care îi lasă la fel de bine reci atât decența cât și rasismul - dar îi entuziasmează puterea și atenția. Ei sunt cei care vin cu abuzurile „în numele egalității”. Un coleg îmi povestea că la ei în domeniu există în literatura de specialitate noțiunile de „white technology” și „black technology” – numite așa nu după oameni albi sau negri ci din alte motive, mai... tehnice. Și tocmai mergea la o ședință cu colegii specialiști din străinătate, ca să schimbe acele nume ale tehnologiilor pentru că nu-s „corecte politic”. Sau îi avem pe cei care ar vrea să desființeze națiunile pentru că-s inegale – sau notele de la școală pentru că nu-s egale pentru toată lumea. Sau genurile feminin și masculin din gramatică, pentru că-s discriminatoare Exemple destule mai cunoașteți.