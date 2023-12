​Minte&Corp - Powered by Regina Maria Vineri, 29 Decembrie 2023, 16:26

Un studiu recent desfășurat de universități și instituții medicale de prestigiu, a scos la iveală cel mai periculos tip de consum de alcool de la ora actuală. Este vorba despre excesul într-un timp foarte scurt: corelat cu un anume tipar genetic, consumul excesiv crește de 6 ori riscul de ciroză hepatică indusă de alcool.

Excesul de alcool într-un timp foarte scurt crește riscul de ciroză hepatică indusă de alcool Foto: © Magryt | Dreamstime.com

În cadrul cercetării publicate în Nature Communications și realizate de către specialiștii din cardul Universităților UCL, Oxford și Cambridge, alături de cei de la Spitalul Royal Free, se arată pentru prima oară legătura dintre un anumit tipar de consum de alcool și riscul crescut de ciroză indusă de alcool. Analiza a vizat obiceiurile de consum a peste 312.000 de britanici și a luat în calcul obiceiurile de consum, predispoziția genetică și prezența diabetului de tip 2 în evaluarea riscului de ciroză.

Astfel, în urma cercetării s-a dovedit că persoanele care consumă 12 unități de alcool într-o zi dintr-o săptămână au un risc de 3 ori mai mare să dezvolte ciroză hepatică decât persoanele care se încadrează în consumul moderat, nu au risc genetic de ciroză și nici diabet. În cazul celor care au predispoziție genetică, riscul este de 4 ori mai mare, iar la cei care suferă de diabetul de tip 2 au un risc dublu de ciroză. În cazul în care o persoană are acest tipar de consum de alcool și are și predispoziție genetică, riscul de ciroză crește de șase ori. În plus, diabetul de tip 2 face ca riscul să fie și mai mare. O unitate de alcool înseamnă aproximativ 17 mililitri de alcool pur, care se regăsesc în 350 de ml de bere (5 la sută alcool), 150 de ml de vin (10 la sută alcool) sau în 44 de ml de tărie (40 la sută alcool).

„Multe dintre studiile care au analizat legătura dintre bolile de ficat și alcool se concentrează pe volumul total de alcool consumat de către pacienți. Noi am avut o altă abordare și descoperit că tiparul de consum este un indicator mai bun pentru riscul de ciroză. În plus, am observat că riscul este cu atât mai mare cu cât sunt implicați și alți factori de risc, pe lângă excesul de alcool” a declarat dr. Linda Ng Fat, autorul principal al studiului, din cadrul UCL Epidemiology & Public Health.

„Această cercetare este importantă pentru că arată faptul că nu contează doar cantitatea totală de alcool consumată, ci si modul în care este consumată. A bea mult, repede sau a bea cu intenția de a te îmbăta, toate pot avea consecințe grave asupra sănătății ficatului”, a adăugat Pamela Healy, Director Executiv al British Liver Trust.

Ce este ciroza și de ce este periculoasă?

Ciroza înseamnă fibrozarea ficatului, prezența leziunilor cauzate de consumul de alcool, virusurile hepatice, excesul de grăsimi din ficat sau alți factori, împiedicând funcționarea optimă a ficatului. Practic, ficatul este laboratorul organismului, alcoolul este o toxină, iar efectele pe care le poate avea procesarea în ficat a cantităților excesive de alcool pentru a-l elimina din corp pot fi dezastruoase.

La ora actuală, bolile de ficat reprezintă una dintre cauzele globale de deces prematur, 2-3 la sută din populația lumii suferind de ciroză. În 2019, la nivel global, peste 438 de mii de persoane și-au pierdut viața din cauza cirozei și altor boli hepatice cauzate de consumul de alcool. Dintre aceștia, 5.000 au fost pacienți din România.

Conform Institutului Național de Sănătate Publică din România, în Europa există 58 de milioane de persoane mari consumatoare de alcool, iar 23 de milioane sunt dependente.

În top 3 ai marilor consumatori de alcool din lume, sunt trei țări europene. Conform unui raport recent al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECDE), danezii sunt pe primul loc în lume în ceea ce privește consumul excesiv de alcool în timp scurt, 37 dintre adulți raportând cel puțin un episod lunar de consum excesiv de alcool. Pe locul al doilea sunt românii, cu un procent de 36 la sută, iar pe locul al treilea britanicii și luxemburghezii, cu 35 la sută. În cazul acestui studiu, excesul de alcool într-un timp scurt a fost echivalat cu 60 de grame de alcool pur.

Ce înseamnă în viziunea americană consum moderat față de consum excesiv?

Conform Institutului Național American al Abuzului de Alcool și Alcoolismului, consumul excesiv de alcool într-o perioadă scurtă înseamnă un obicei de consum care duce la creșterea alcoolemiei din sânge la cel puțin 0, 08, într-un interval de două ore. Aceasta corespunde unui consum de cel puțin 5 unități de alcool la bărbați și cel puțin 4 unități de alcool la femei în acest interval de timp.

Conform CDC, o unitate de alcool înseamnă aproximativ 17 mililitri de alcool pur, care se regăsesc în 350 de ml de bere (5 la sută alcool), 150 de ml de vin (10 la sută alcool) sau în 44 de ml de tărie (40 la sută alcool). Așadar, în linii mari, dacă un bărbat consumă peste 1,75 litri de bere sau 750 de ml de vin sau 220 de grame de tărie în decurs de două ore, atunci se încadrează la consum excesiv. În cazul femeilor, cantitățile care le încadrează la consum excesiv înseamnă peste 1,4 litri de bere, 600 de ml de vin sau peste 176 de ml de tărie.

Consumul moderat de alcool înseamnă limitarea la maximum două unități de alcool pe zi în cazul bărbaților și la una în cazul femeilor.

