Minte&Corp - Powered by Regina Maria Luni, 18 Decembrie 2023, 15:20

HotNews.ro

0

Vitamina D este esențială pentru sănătate, printre rolurile ei numărându-se menținerea oaselor puternice și a sistemului imunitar, îmbunătățirea sănătății mintale și a somnului. Pentru că simptomele deficitului de vitamina D pe de o parte sunt greu de observat, iar pe de altă parte sunt în general ignorate, foarte multe persoane au un nivel insuficient al acestei vitamine în organism și nu știu acest lucru. Studiile au arătat de-a lungul timpului multe beneficii ale acestei vitamine, iar unele au scos în evidență efectele asupra nivelului de testosteron la bărbați și în refacerea masei musculare la sportivi.

Administrarea de vitamina D ar trebui făcută sub supravegherea medicului, după ce se fac analize de sânge Foto: © Dmytro Zinkevych | Dreamstime.com

Vitamina D este în principal sintetizată prin piele, în urma expunerii la soare, și într-o cantitate mai mică absorbită din alimente care o conțin. În sezonul rece, când ziua este mai scurtă, când expunerea la soare este limitată pentru că nu mai stăm atât de mult în aer liber ca în sezonul cald și, în plus, mare parte a pielii este acoperită de articole vestimentare, deficitul de vitamina D este o urmare firească. Ar mai trebui adăugat și faptul că, oricum, pe măsura înaintării în vârstă, capacitatea pielii de a sintetiza această vitamină după expunerea la soare, scade.

Simptomele deficitului de vitamina D includ insomnia, starea de oboseală și slăbiciunea musculară, durerile osoase (de spate, șolduri, genunchi și picioare), frecvente infecții respiratorii (gripă, bronșită, pneumonie), căderea părului, vindecarea lentă a leziunilor, creștere în greutate și stare de anxietate. Suplimentarea se face în funcție de nivelul vitaminei D în sânge

Cât de multă vitamina D ar trebui suplimentată, acest lucru depinde de nivelul ei în sânge. Pentru acele persoane care au niveluri suficiente, doza de întreținere este de 2000 UI (Unități Internaționale) pe zi, mai ales în lunile de toamnă și iarnă, din septembrie până în aprilie. Dozele exacte se stabilesc de medic de la caz la caz, după ce se face analiza care stabilește nivelul de vitamina D.

Un redutabil apărător împotriva infecțiilor respiratorii

Majoritatea oamenilor știu că vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor și a mușchilor, ceea ce este adevărat. Însă oamenii de știință, în urma unor studii desfășurate în 14 țări de pe patru continente, care a inclus 11.321 de subiecți de ambele sexe, cu vârste de până la 95 de ani, au ajuns la concluzia că această vitamină ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor respiratorii acute, a căror prevalență crește în sezonul rece. O meta-analiză construită pe rezultatele celor 14 studii a constatat că persoanele care au primit suplimente zilnice de vitamina D - pentru că aveau un deficit foarte mare al acesteia în organism - au avut beneficii evidente.

Rezultatele meta-analizei sunt încă un argument, care se adaugă celor deja existente, pentru îmbogățirea alimentelor cu vitamina D, așa cum se procedează și în cazul fierului, în special în acele zone în care deficitul acesteia este o problemă comună.

Vitamina D este esențială pentru sportivi

Unul dintre rolurile cheie ale vitaminei D este creșterea capacității intestinelor de a absorbi alți nutrienți, cum ar fi calciul, magneziul și fosfatul, care sunt implicați în metabolismul osos. Cercetările au arătat că vitamina D este necesară tuturor categoriilor de populație, însă este de subliniat cât e de importantă pentru atleți și pentru persoanele care practică alergarea ca formă de mișcare fizică, în sprijinirea recuperării musculare. Pe lângă această evidență, există și asocieri cu îmbunătățirea stării de spirit (ca urmare a creșterii nivelului de serotonină), dar și cu reglarea apetitului.

Un studiu realizat de universități din Austria și Germania, în care 165 de bărbați au primit, timp de un an, fie un supliment de vitamina D, fie placebo, a demonstrat că cei cărora li se administrase vitamina au avut creșteri mai mari ale producției de testosteron, comparativ cu grupul de control. Testosteronul are un rol important în compoziția corpului, în special în construirea masei musculare slăbite. Prin urmare, menținerea nivelului de vitamina D are un rol esențial atât în ceea ce privește sănătatea cât și performanța.

O altă cercetare, realizată pe sportivi cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, a arătat că efectul de îmbunătățire a forței musculare îl oferă - mai exact - vitamina D3, în vreme ce vitamina D2 s-a dovedit ineficientă sub aspectul studiat.

Cele mai vizibile semne ale deficitului în cazul acestor categorii de persoane sunt oboseala, care poate ajunge până în punctul în care este extremă, intensificarea durerilor musculare și refacerea greoaie între antrenamente.

Terapia cu vitamina D, benefică în fibroza chistică

Dincolo de ceea ce este de notorietate cu privire la importanța vitaminei D pentru organism, există și lucruri mai puțin cunoscute. Cum ar fi, de exemplu, faptul că un deficit al acestei vitamine apare frecvent la pacienții cu fibroză chistică din cauze precum insuficiența pancreatică exocrină, lipsa activității în aer liber și modificările metabolismului vitaminei D. Din cauza malabsorbției grăsimilor care rezultă din insuficiența pancreatică, la pacienții cu fibroză chistică, pentru a corecta deficiența și a mentine un nivel optim de vitamina D în organism, este necesară administrarea unor doze mai mari. De asemenea, studiile au arătat că un nivel mai ridicat al vitaminei D este asociat cu o mai bună funcție pulmonară și că terapia cu vitamina D poate ajuta la recuperarea după exacerbările pulmonare ale fibrozei chistice.

În aproape toate celulele imune s-a descoperit prezența unui receptor de vitamina D? Cercetările au constatat că unele dintre polimorfismele acestui receptor sunt asociate cu o incidență crescută a bolilor autoimune, pacienții afectați de diferite astfel de boli având niveluri scăzute de vitamina D. Cu toate acestea, nu este clar dacă deficiența de vitamina D este cauza sau mai degrabă o consecință a unei boli autoimune, fiind necesare studii clinice randomizate pentru a confirma sau infirma legătura directă dintre nivelurile scăzute de vitamina D și bolile autoimune.

Scade riscul formelor grave de cancer

Încă un lucru interesant și îmbucurător cu privire la virtuțile vitaminei D este că un nivel crescut al acesteia poate proteja organismul de formele avansate de cancer în cazul celor care au primit acest diagnostic. Potrivit unui studiu publicat la sfârșitul anului 2020, s-a demonstrat că administrarea unei doze de 2000 UI de vitamina D în fiecare zi, în medie, timp de 5,3 ani, scade cu 20% riscul de cancer în formă avansată (care metastazează) sau de cancere fatale. Cercetări anterioare au oferit indicii care ar putea explica de ce vitamina D nu protejează de cancer în general, dar scade riscul de forme grave de cancer și de deces prematur din această cauză. Studiile pe animale au demonstrat că vitamina D ar putea modifica modul în care se comportă tumorile, afectându-le biologia celulară și capacitatea de a se răspândi.

Cel mai mare beneficiu (o reducere cu 38% a riscului) s-a înregistrat însă la persoanele normoponderale, nu și la cele supraponderale și obeze, pentru că în cazul acestora celulele grase preiau vitamina D și o transformă în metaboliți inactivi.

Alimentele cele mai bogate în vitamina D

Din păcate, vitamina D este prezentă în mod natural în foarte puține alimente. Și, oricum, într-o cantitate prea mică pentru a acoperi necesarul zilnic. Prin urmare, soarele și suplimentele rămân principalele surse. Totuși, este bine ca în dietă să fie prezente specii de pește precum somonul, tonul, heringul și sardinele, ouăle, ciupercile, lactatele și brânzeturile.

Sursa foto:Dreamstime.com