MEDIU Marți, 12 Septembrie 2023, 09:47

Într-o localitate din Iran a fost măsurată cea mai târzie temperatură de peste 50 C, una care a apărut aproape de jumătatea lunii septembrie. Și în Europa a fost extrem de cald luni: +36 C în Bosnia, +35 în Albania și +29 C în Suedia.

Peisaj desertic in Iran Foto: Shutterstock

În localitatea Omidieh din Iran au fost +50,1 C luni, conform datelor Ogimet. Este un record pentru luna septembrie și cea mai târzie temperatură de peste 50 C măsurată vreodată oriunde în lume, scrie climatologul Maximiliano Herrera.

Minima nopții a fost extrem de ridicată, +38,4 C. În localitate au mai fost 50 C și în august, iar cele mai puțin fierbinți zile din ultima lună au adus maxime deloc plăcute: +43 C.

Tot luni au fost +48 C în Kuweit, +46 C în Arabia Saudită, +45 C în Emiratele Arabe și +44 C în Algeria și Pakistan.