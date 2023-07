MEDIU Marți, 18 Iulie 2023, 19:11

2

​Mai mulți beneficiari înscriși în Casa Verde 2023 se plâng pe grupuri de Facebook ori către redacția HotNews.ro că sunt ofertați pe mail sau telefonic de anumiți instalatori, deși nu și-au dat datele personale decât în aplicația AFM, iar lista cu instalatorii acreditați nu e publică. O petiție a ajuns inclusiv la Corpul de control al premierului Ciolacu.

Instalator panouri fotovoltaice Foto: Anthonyata / Dreamstime.com

După ce HotNews.ro a scris în premieră despre posibila scurgere de informații în programul Casa Verde 2023, am primit la redacție atât telefoane cât și sesizări pe email privind posibila scurgere de informații de la AFM către anumite firme de instalat panouri solare în acest program guvernamental.

Amintim că după ce au fost contactați de HotNews.ro, oficialii Ministerului Mediului au spus că în ultimele zile au existat mai multe sesizări privind o posibilă scurgere de informații în acest program și că ministrul Mircea Fechet a dispus Corpului de control să verifice ce se întâmplă la AFM, al cărei președinte este Laurențiu Neculaescu.

Luni, 17 iulie, în urma unei solicitări HotNews.ro și Protecția Datelor (ANSPDCP) a precizat că are în derulare o investigație în legătură cu posibila scurgere de informații de la AFM în programul Casa Verde, în urma mai multor sesizări primite.

Petiție anonimă trimisă autorităților abilitate, inclusiv la Guvern

Un cititor ne-a transmis recent o petiție anonimă pe care a adresat-o în data de 7 iulie mai multor autorități abilitate ale statului, precum Ministerului Mediului, AFM, Protecția Datelor, dar și Corpului de control al premierului Ciolacu.

„Vă sesizez pe această cale, sub protecția anonimatului, asupra unor grave scurgeri de informații privind datele de contact ale persoanelor fizice care s-au înscris în Programul Casa Verde Fotovoltaice, ediția 2023 (numere de telefon, adrese de email, adresa de domiciliu, CNP).

Mai exact, câteva societăți comerciale (care până la această dată nu apar în lista instalatorilor acreditați de către instituția dvs) ne sună zilnic, ne transmit mailuri și ne condiționează să încheiem contracte, ba chiar să achităm sume în vederea aprobării mai rapide a finanțării. Aceste firme ne spun că împreună cu, și sublinez, ajutorul AFM stiu deja ca actele noastre sunt conforme cu Ghidul”, se arată în sesizare.

În sesizarea consultată de HotNews.ro, sunt trecute 5 firme, iar despre 2 dintre acestea - Romoffice Construct ( firmă care și-a mutat recent sediul din Slobozia, Ialomița în Voluntari, Ilfov) și Casa Prim (din Pucioasa, Dâmbovița) am scris deja.

Despre cele 2 firme HotNews.ro a publicat deja informații pe baza plângerilor altor cititori și beneficiari înscriși în Casa Verde 2023.

În sesizarea trimisă autorităților apare chiar o postare pe Facebook a Primăriei Chirnogi, din Călărași, unde primar este Ștefan Ion (PSD), cu o listă finală cu adresa poștală a celor înscriși la AFM în programul Casa Verde 2023.

„Identificarea imobilului o faceți după adresa administrativ-poștală întrucât ne este interzis să vă afițăm prenumele și numele în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal”, se arată în mesajul Primăriei.

După ce cineva întreabă: „de unde sunt aceste informații?”, Primăria Chirnogi răspunde: „aceste informații sunt obținute în urma procesului de centralizare pe care noi l-am efectuat împreună cuconsultantul cu care am ales să colaborăm respectiv SC Romoffice SRL precum și cu sprijinul AFM”.

Postarea nu mai este publică acum pe pagina de Facebook a primăriei Chirnogi, dar s-a păstrat în memoria cache a internetului.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Corpul de Control al premierului a fost sesizat

Contactat marți, 18 iulie, de HotNews.ro, Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a confirmat primirea unei petiții de către Corpul de control al premierului.

„Pe data de 10 iulie anul acesta Corpul de control al premierului a fost sesizat printr-o petiție anonimă în privința acestui subiect. Conform Ordonanței 27/2002 petiția a fost înaintată spre soluționare Ministerului Mediului și urmează ca Corpul de control să urmărească în termenul legal răspunsul Ministerului abilitat la petiția în cauză”, a declarat marți pentru HotNews.ro Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului Ciolacu.

Instalatori și beneficiari reclamă pe Facebook că sunt sunați nesolicitat de Open DB Security - firma unui PSD-ist din Ialomița

Val de reclamații de la utilizatori care susțin că s-au înscris în Casa Verde și sunt sunați sau ofertați nesolicitat pe email de instalatori, deși nu și-ar fi dat datele decât în platforma AFM sunt și pe diverse grupuri de Facebook dedicate programului Casa Verde.

Pe un astfel de grup, cineva susține că două rude care au aplicat la Casa Verde au fost sunate de firme pentru a fi recrutate, iar când au întrebat de unde au datele li s-a răspuns că este din cauză că au aplicat la program.

Un alt utilizator îi spune că și el a fost sunat la fel de firma Open DB Security, iar cel care a pornit discuția confirmă că tot această firmă le-a contactat și pe rudele sale.

Contactat de HotNews.ro autorul postării ne-a precizat că are firmă de instalare panouri, iar rudele sale intenționau să apeleze la el.

„Activez ca instalator acreditat ANRE pe piața privată deocamdată și unele rude și prieteni care doreau să aplice la casa Verde 2023 m-au contactat să-mi spună că au primit oferte de la diverse firme prin mail și prin telefon nemaiavând contact anterior cu aceste firme.

Rudele și prietenii evident că voiau să monteze cu mine pentru că mă cunosc. Eu le-am spus că nu pot să fac mai repede decât ne lasă programul Casa Verde 2023. Ordinea normală a desfășurării lucrurile este ca AFM-ul să afișeze lista instalatorilor avizați după ce se semnează contractele cu aceștia și se constituie garanția, ceea ce până în momentul de față nu s-a întâmplat.

Am primit contractul de la AFM pentru a fi semnat. L-am semnat și l-am încărcat. Aștept să fie semnat și de către AFM, ulterior în termen de 5 zile urmând să depun garanția de 200.000 de lei. Apoi sunt declarat validat și să apar în lista instalatorilor validați”, ne-a spus acesta.

Acesta ne-a spus că rudele sale au fost contactate telefonic și pe email de două firme: Open DB Security și de Romoffice Construct Holdinng AG Voluntari.

„Rudele sunt în zona Argeș, chiar nu aveau nicio treabă cu firma din Voluntari”, declară acesta.

Angajat Open DB Security: Mai avem o firmă Romoffice Construct / Sunăm la încercare. Din 500 de numere, am nimerit vreo 5

HotNews.ro a mers pe firul reclamației și a sunat la numărul de mobil din oferta Open DB Security SRL.

Redăm mai jos dialogul cu cel care s-a recomandat angajat Open DB Security:

HotNews.ro: Open DB Security?

Angajat Open DB Security: Da

HotNews.ro: Sunt interesat de instalat panouri in Casa Verde. Am un amic care a primit o ofertă. A fost sunat și i s-a trimis pe email.

Angajat Open DB Security: Ce pot să va spun: să-mi dați o adresa de email să vă trimit oferta și un contract.

HotNews.ro: Sunteți firma acreditată? Mi-e sa nu fie vreo țeapă.

Angajat Open DB Security: Nu (n.a nu e nicio țeapă), stați liniștit. Noi am plătit o garanție la AFM, avem confirmare avem contract cu AFM-ul, ni l-a trimis, suntem agreați. O să fim pe listă. S-a amânat. De pe data de 15 iulie s-a dus undeva pe data de 1 august cand se vor afiișa firmele care sunt eligibile. Dar nicio problemă. Avem două firme care se ocupă cu treaba asta, care ambele sunt acreditate.

HotNews.ro: V-au trimis cei de la AFM numele și numerele de telefon cu cei înscriși ca să știe oamenii ce să..

Angajat Open DB Security: Nu, nu..urmatoarea etapă este ca dvoastră, în funcție de contractul pe care îl primiți și pe care îl semnați, să identificați firma pe listă și să o selectați ca și instalator.

HotNews.ro: Păi si ce firmă selectez? Asta, Open DB?

Angajat Open DB Security: Open DB sau.. mai avem o firmă Romoffice Construct. Pe care doriti să va trimit. Mi-e indiferent, că amândouă sunt ale noastre.

HotNews.ro: Ok, bun. M-am panicat puțin că nu știam de unde până unde a ajuns contractul la prietenul ăsta al meu. Adică a fost sunat și nu știa de unde. Mi-a zis..băi vezi și tu verifică, ai grijă să nu..

Angajat Open DB Security: Da, a fost sunat și i-am trimis probabil tot așa pe mail tot ce trebuie.

HotNews.ro: Dar cum l-ați sunat? De unde ați avut numărul lui? Că el mi-a zis ca nu și-a dat datele

Angajat Open DB Security: Da, sunăm cum să spun..la încercare, să găsim persoane interesate, dacă nu găsim persoane deja persoane acceptate deja prin înscrierea făcută.

HotNews.ro: Faza este că l-ați nimerit și nu știa cum..

Angajat Open DB Security: Da, sunt luate aleatoriu.

HotNews.ro: Da, dar el nu-și dăduse numarul de mobil adresa de mail, doar dupa ce l-ați sunat.

Angajat Open DB Security: Mda, cine știe?! Nu știu. Eu am primit de la informaticieni o lista de numere. Vreau să spun că din toată lista care am avut-o de vreo 500 de numere am nimerit vreo 5, așa că (râde) vă dați seama câtă muncă e..

HotNews.ro: De la centru de unde, de la firma dvoastră?

Angajat Open DB Security: Da, da

HotNews.ro: Și nu știti de unde ati primit lista asta de numere.

Angajat Open DB Security: Nu știu. De la ei. Sunt informaticienii care fac combinații de cifre de..da..și toate sunt aleatorii, pe nimereală. Vă dați seama că nu aveam de unde să știm strict persoanele care s-au înscris și au fost acceptate. Si tot așa .. cum e cazul dvoastră - am nimerit 1-2 și m-au sunat încă 5-10 pe partea cealaltă. Au aflat de ofertă de la ei și..

HotNews.ro: Și ziceți că ambele firme sunt ale dvoastră.

Angajat Open DB Security: Da.

HotNews.ro: Bine aștept pe mail oferta si contractul.

Ulterior discuției am primit pe adresa de email oferta Open DB Security SRL și contractul.

După ce am revenit cu întrebarea de a ni se trimite și oferta Romoffice, am primit răspunsul că „este la fel”.

Patronul Open DB Security SRL - lider PSD cu 27 de firme. Legătura cu Romoffice Construct

Firma Open DB Security SRL este deținută integral de Dragoș Cătălin Slăniceanu (38 de ani, din Slobozia, Ialomița), despre care presa locală a scris anul trecut că este lider PSD Ialomița care deține și Dragon Security SRL, având contracte controversate cu statul.

Datele de la Registrul Comerțului arată că Dragoș Cătălin Slăniceanu este asociat în 27 de firme în comuna Gheorghe Doja din județul Ialomița.

Informațiile publice arată că în urmă cu 10 ani Dragoș Slăniceanu și Ștefan Bălan (patronul Romoffice) făceau parte din organizația de tineret PSD Ialomița.

În ultima declarație de interese publică pe ANI, din 15 iunie 2020, Dragoș Cătălin Slăniceanu apare ca președinte PSD al comunei Gheorghe Doja, Ialomița.

Am încercat să-l contactăm pe Dragoș Cătălin Slăniceanu la mai multe numere de mobil care apar în contactele anumitor firme de-ale sale de la Registrul Comerțului, însă fără rezultate.

Contactat de HotNews.ro, Ștefan Bălan, patronul Romoffice, a confirmat că îl cunoaște pe Dragoș Cătălin Slăniceanu, dar că el nu mai este membru în niciun partid politic de ani de zile.

De menționat că doar în acest an firma Romoffice Construct Holding AG are 149 de contracte publice cu diverse primării din țară toate atribuite prin achiziție directă, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Ștefan Bălan a negat că ar fi vreo legătură între cele 2 firme în programul Casa Verde, subliniind că sunt firme separate așa cum arată și datele de la Registrul Comerțului.

Tot Ștefan Bălan ne-a spus că acesta este plecat din țară și ne-ajutat cu o adresă de email la care să-i trimitem întrebări lui Dragoș Cătălin Slăniceanu, lucru pe care HotNews.ro l-a făcut. La scurt timp, am primit următorul răspuns:

HotNews.ro va reveni cu răspunsurile patronului Open DB Security imediat ce le vom primi.

Sursa foto: Anthonyata / Dreamstime.com