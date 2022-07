O prognoză ipotetică făcută pentru anul 2050 și realizată în urmă cu doi ani de un grup de meteorologi britanici va deveni valabilă încă din această săptămână, ca urmare a valului de căldură fără precedent care a lovit deja Europa în această perioadă, informează CNN.

In Marea Britanie ar putea fi inregistrate 40 de grade Celsius in această saptamana, un record in istoria tarii. Foto: Digi24 / Profimedia Images