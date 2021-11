Centrul Infotrafic din IGPR - Se circulă în condiţii de ceaţă pe autostrăzile A1, A2, A3 / Recomandările poliţiştilor

De asemenea, în aceleaşi condiţii de ceaţă densă se circulă şi pe întreaga autostradă A2 Bucureşti-Constanţa, vizibilitatea fiind scăzută sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri. Totodată, este semnalată ceaţă şi pe tronsonul kilometric 23 – 36 al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, astfel că se reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri.Poliţiştii recomandă reducerea vitezei, mărirea distanţei între vehicule, folosirea corespunzătoare a luminilor şi evitarea opririi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă.De asemenea, pe timp de ceaţă, în ceea ce priveşte autostrăzile, şoferii trebuie respectate şi alte reguli: să nu oprească pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă; în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, să pornească luminile de avarie, să se echipeze cu vesta reflectorizantă, să scoată pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi să amplaseze triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.