Regele Charles i-a dăruit, în secret, confidentei Reginei Elisabeta a II-a, Angela Kelly, o nouă casă pentru a onora o promisiune făcută de mama sa, potrivit The Mail on Sunday. Angelei Kelly i s-a promis cazare pe viață de către regină, dar la câteva luni de la moartea Elisabetei a II-a, a fost rugată să-și elibereze cabana de pe proprietatea Windsor.

Charles al III-lea îi urmează pe tron Reginei Elisabeta a II-a Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Potrivit sursei citate, Angelei Kelly i s-a oferit o casă nouă, despre care se crede că se află lângă Guiseley, în Yorkshire. Se crede că regele a cumpărat proprietatea, care va reveni Coroanei la moartea ei.

Mary Angela Kelly este o creatoare de modă britanică și a fost consiliera personală a Reginei. Titlul său oficial a fost Asistent personal, consilier și curator al Majestății Sale Regina (bijuterii, însemne și garderobă). Ea a fost în serviciul Reginei peste 30 de ani și locuia la Palatul Windsor.

A convins-o pe Regină „în cinci minute” să apară în clipul Bond

Angela Kelly este persoana care a primit permisiunea să scrie o carte despre relația sa cu Regina Marii Britanii.

În 2019 a publicat „The Other Side of The Coin: the Queen, The Dresser and the Wardrobe”, în care povestește cum a convins-o, „în cinci minute”, pe Elisabeta a II-a să apară într-un clip alături de James Bond.

„Am coborât în fugă scările pentru a vedea dacă regina era liberă. A amuzat-o foarte mult ideea şi a spus că era de acord să apară în film, dar că trebuia neapărat să spună ceva. Mai ales dacă Bond vine să mă salveze, a spus veselă regina”, a povestit Angela Kelly.

Potrivit autoarei cărţii, regina a schimbat puţin replicile, alegând să spună „Bună seara, domnule Bond”, în loc de „Bună seara, James". În acea secvenţă, celebrul agent 007 - interpretat de actorul britanic Daniel Craig - o salvează pe regină de la Palatul Buckingham, urcând-o într-un elicopter, din care sar amândoi cu paraşuta deasupra Stadionului Olimpic din Londra (în scena saltului cu paraşuta, suverana britanică a fost dublată de un actor-cascador).

Cu ocazia jubileului de Platină, Angela Kelly a publicat o versiune revizuită a cărții, în care povestește cum a trăit Regina perioada de izolare din cauza COVID-19, dar și momentul morții soțului său, Prințul Philip.

S-au întâlnit din întâmplare

Angela Kelly, în vârstă de 70 de ani, este fiica unui macaragiu și a unei asistente din Liverpool. „Este foarte sinceră în privința lucrurilor și asta necesită mult curaj”, spune Robert Hardman, autorul cărții „Queen of our Times”. „Regina apreciază asta”, a spus el.

Angela Kelly a cunoscut-o întâmplător pe Regină, în 1992, când lucra pentru ambasadorul Marii Britanii în Germania. În timpul vizei familiei regale la Berlin la resședința diplomatului, Kelly a fost întrebată care sunt oaspeții pe care-i mai așteaptă, însă i-a spus reginei, spre mirarea Prințului Philip că această informație este confidențială, potrivit Standard.

„Bănuiesc că trebuie să-i fi plăcut de mine, că sunt de încredere”, a spus Kelly.

Relația dintre Angela Kelly și Regină a devenit și mai strânsă după moartea Prințului Philip. „Mulți oameni o descriu ca fiind portarul Reginei, dar este mai mult decât atât – este aproape ca un membru al familiei”, comentează apropiații.

În cartea sa publicată cu ocazia jubileului de platină, Kelly a dezvăluit detalii emoționante despre cum regina a petrecut momentele imediat după înmormântarea Prințului Philip. „Am ajutat-o ​​să-și scoată haina și pălăria și nu s-a spus niciun cuvânt. Regina a mers apoi în camera ei, a închis ușa și a rămas singură cu propriile gânduri”, a scris ea.