Un infractor sexual condamnat în Marea Britanie pentru că a realizat peste 1.000 de imagini indecente cu copii nu are voie să folosească ”orice fel instrumente de inteligenţă artificială” în următorii cinci ani, în primul caz cunoscut de acest fel, transmite The Guardian, preluată de News.ro.

Un tribunal britanic i-a ordonat lui Anthony Dover, în vârstă de 48 de ani, „să nu folosească, să viziteze sau să acceseze” instrumente de generare a inteligenţei artificiale fără permisiunea prealabilă a poliţiei, ca o condiţie a unui ordin de prevenire a vătămării sexuale impus în februarie.

Interdicţia îi interzice să folosească instrumente precum generatoarele text-to-image, care pot face imagini realiste pe baza unei comenzi scrise şi site-uri web de ”nudificare” folosite pentru a face ”deepfake” explicite.

Dover, căruia i s-a dat un ordin comunitar şi o amendă de 200 de lire sterline, i s-a ordonat, de asemenea, în mod explicit să nu folosească software-ul Stable Diffusion, care ar fi fost exploatat de pedofili pentru a crea materiale hiperrealiste de abuz sexual asupra copiilor, potrivit înregistrărilor de la o audiere de sentinţă la Curtea de magistrat Poole.

Cazul este cel mai recent dintr-un şir de urmăriri penale în care generarea AI a apărut ca o problemă şi urmează unor luni de avertismente din partea organizaţiilor de caritate cu privire la proliferarea imaginilor de abuz sexual generate de AI.

Săptămâna trecută, guvernul a anunţat instituirea unei noi infracţiuni, care face ilegală falsificarea unor imagini sexuale explicite ale unor persoane de peste 18 ani, fără consimţământ. Cei condamnaţi riscă urmărirea penală şi o amendă nelimitată. Dacă imaginea este distribuită pe scară largă, infractorii ar putea fi trimişi la închisoare.

Crearea, deţinerea şi distribuirea de materiale artificiale pentru abuzuri sexuale asupra copiilor era deja ilegală în conformitate cu legile în vigoare din anii 1990, care interzic atât fotografiile reale, cât şi ”pseudo” ale tinerilor sub 18 ani. În anii precedenţi, legea a fost folosită pentru a acuza oamenii pentru infracţiuni care implică imagini realiste, cum ar fi cele realizate cu Photoshop.

Cazurile recente sugerează că legea este folosită din ce în ce mai mult pentru a face faţă ameninţării reprezentate de conţinutul artificial sofisticat. Într-o procedură de judecată din Anglia, un inculpat care a pledat vinovat pentru realizarea şi distribuirea de ”pseudofotografii” indecente cu minori sub 18 ani a fost eliberat pe cauţiune cu condiţii, inclusiv să nu acceseze o platformă japoneză de partajare a fotografiilor unde se presupune că ar fi vândut şi a distribuit imagini de abuz artificial, conform înregistrărilor judecătoreşti.

Imagini realiste de abuz sexual

Într-un alt caz, un tânăr de 17 ani din Denbighshire, nord-estul Ţării Galilor, a fost condamnat în februarie pentru că a făcut sute de ”pseudofotografii” indecente, inclusiv 93 de imagini şi 42 de videoclipuri cu cele mai extreme imagini de categoria A. Cel puţin alte şase persoane au apărut în instanţă fiind acuzate că au deţinut, realizat sau partajat pseudo-fotografii – care acoperă imagini generate de AI – în ultimul an.

Internet Watch Foundation (IWF) a declarat că urmăririle penale au fost un moment ”de referinţă” care ”ar trebui să tragă un semnal de alarmă că infractorii care produc imagini de abuz sexual asupra copiilor, generate de inteligenţă artificială, sunt ca nişte fabrici ale unui singur bărbat, capabile să producă unele dintre cele mai îngrozitoare imagini”.

Susie Hargreaves, directorul executiv al organizaţiei, a spus că, deşi imaginile de abuz sexual generate de inteligenţă artificială reprezintă în prezent ”o proporţie relativ scăzută” de rapoarte, ei au observat ”o creştere lentă, dar continuă” a cazurilor şi că o parte din materiale a fost ”extrem de realiste”. „Sperăm că urmăririle penale transmit un mesaj dur celor care produc şi distribuie acest conţinut că este ilegal”, a spus ea.

Nu este clar exact în câte cazuri au fost implicate imagini generate de AI, deoarece acestea nu sunt numărate separat în datele oficiale, iar imaginile false pot fi dificil de distins de cele reale. Anul trecut, o echipă de la IWF a intrat sub acoperire într-un forum de abuz asupra copiilor din dark web şi a găsit 2.562 de imagini artificiale care erau atât de realiste încât ar fi tratate de lege ca şi cum ar fi reale.

Fundaţia Lucy Faithfull (LFF), care conduce linia de asistenţă confidenţială Stop It Now pentru persoanele îngrijorate de gândurile sau comportamentul lor, a declarat că a primit mai multe apeluri cu privire la imaginile AI şi că este ”o tendinţă îngrijorătoare care are un ritm crescător”. Este, de asemenea, îngrijorată de utilizarea instrumentelor ”de nudificare” folosite pentru a crea imagini deepfake. Într-un caz, tatăl unui băiat de 12 ani a spus că şi-a găsit fiul folosind o aplicaţie AI pentru a face poze cu prietenii în topless.