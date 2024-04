INTERNATIONAL Miercuri, 10 Aprilie 2024, 11:34

HotNews.ro

0

China s-a declarat miercuri „foarte îngrijorată” de ceea ce a numit „măsurile discriminatorii” ale Uniunii Europene împotriva firmelor sale, după ce Bruxelles-ul a semnalat că va investiga subvențiile primite de furnizorii chinezi de turbine eoliene destinate parcurilor din România, Spania, Grecia, Franța și Bulgaria, scrie Reuters.

Eoliene Foto: Feverpitched | Dreamstime.com

„Lumea exterioară este îngrijorată de tendința crescândă de protecționism din UE”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe, Mao Ning.

„China este foarte îngrijorată de măsurile discriminatorii luate de Uniunea Europeană împotriva companiilor și chiar a industriilor chineze”, a mai spus Mao, adăugând că blocul ar trebui să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului și principiile de piață.

Investigația, anunțată marți, reprezintă cea mai recentă mișcare în cadrul unei campanii demarate de UE și Statele Unite pentru a-și proteja firmele de ceea ce consideră a fi o concurență neloială din partea importurilor de tehnologii „verzi” subvenționate de stat din China.

Comisia Europeană va analiza condițiile de dezvoltare a parcurilor eoliene din Spania, Grecia, Franța, România și Bulgaria, a declarat comisara europeană pentru Concurență, Margrethe Vestager.

În timp ce jucătorii locali, precum Siemens Energy și Vestas, furnizează în continuare majoritatea turbinelor eoliene din parcurile eoliene din Europa, aceștia se confruntă cu o concurență intensă din partea produselor chinezești mai ieftine, ceea ce le amenință poziția într-o cursă globală pentru dezvoltarea unor turbine mai eficiente și mai ieftine, scrie Reuters.

China are de departe cea mai mare capacitate de producție de turbine eoliene din lume, reprezentând 60% din cei 163 de gigawați (GW) la nivel global în 2023, potrivit asociației industriale Global Wind Energy Council, cu sediul la Bruxelles.

Prețurile pentru turbinele chinezești sunt cu aproximativ 20% mai mici decât produsele rivale din SUA și Europa, susține serviciul de cercetare BloombergNEF.

Oficialii americani au sugerat și ei că sunt gata să ia măsuri. În cadrul unei vizite în China săptămâna aceasta, secretara americană a Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat că Washingtonul nu va accepta ca industria sa să fie „decimată” de supracapacitatea Chinei în ceea ce privește produse-cheie precum vehiculele electrice, bateriile și panourile solare.

Încă două investigații în România

Comisia Europeană a mai anunțat, săptămâna trecută, că a deschis două investigații aprofundate care vizează o licitație publică din România, organizată de Parc Fotovoltaic Rovinari Est SA, privind proiectarea, construcția și exploatarea unui parc fotovoltaic de 110 MW.

La licitație au depus oferte companii controlate de China. Potrivit Comisiei, este investigată o posibilă denaturare a pieței pe baza subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice.

Sunt investigate, pe de-o parte Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH și, pe de altă parte, Shanghai Electric UK Co. Ltd. și de Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Licitația vizează construcţia a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 450 MW, fiind împărțită în patru loturi. Cele două consorții au depus oferte pentru toate cele patru loturi, nu doar pentru cel menționat în comunicatul Comisiei Europene.

Societatea Parc Fotovoltaic Rovinari Est SA este deținută în mod egal de OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia.

Potrivit Regulamentului privind subvențiile străine, companiile sunt obligate să notifice licitațiile lor de achiziții publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 milioane euro și când au primit subvenții financiare străine de cel puțin 4 milioane euro, din cel puțin o țară terță, în cei trei ani anteriori notificării.

Potrivit Comisiei, în ultimii ani, subvențiile străine par să fi denaturat piața internă a UE, inclusiv oferind beneficiarilor lor un avantaj neloial pentru a achiziționa întreprinderi sau pentru a obține contracte de achiziții publice în UE în detrimentul concurenței loiale.

Sursa foto: Dreamstime