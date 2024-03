INTERNATIONAL Vineri, 22 Martie 2024, 16:24

Averea netă a comediantului Jerry Seinfeld a atins un miliard de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, o reușită financiară care se datorează în mare parte serialului de comedie pe care acesta l-a creat împreună cu Larry David, scrie agenția Bloomberg.

Jerry Seinfeld Foto: Larry Marano / Shutterstock Editorial / Profimedia

Succesul sitcomului „Seinfeld” s-a dovedit a fi unul de durată, mult dincolo de debutul său din 1989, generând ulterior alte tipuri de venituri chiar și atunci când peisajul televiziunii americane s-a schimbat.

O parte importantă din averea lui Seinfeld provine dintr-o serie de contracte de sindicalizare a serialului, care i-au adus aproximativ 465 de milioane de dolari, potrivit estimărilor Bloomberg, în timp ce un contract cu Netflix Inc. pentru drepturile de streaming i-a adus încă 94 de milioane de dolari.

Când Netflix a câștigat drepturile globale pentru toate cele 180 de episoade din Seinfeld în 2019, Los Angeles Times a relatat că platforma de streaming a plătit „mult mai mult” decât cele 500 de milioane de dolari pe care NBCUniversal le-a plătit pentru „The Office” sau cele 425 de milioane de dolari pe care WarnerMedia le-a plătit pentru „Friends”.

De asemenea, Seinfeld a câștigat peste 100 de milioane de dolari începând cu anii 1980 din turnee, potrivit estimărilor.

Analiza presupune că Seinfeld, acum în vârstă de 69 de ani, și-a investit câștigurile începând din 1990.

Estimarea include 40 de milioane de dolari în proprietăți imobiliare, inclusiv un apartament în Central Park West din New York, o casă în Hamptons și un depozit în California. Colecția sa de mașini de epocă - unele prezentate în serialul său „Comedians in Cars Getting Coffee” de pe Netflix - nu a fost inclusă în analiză.

Amy Jacobs, o reprezentantă a lui Seinfeld, a calificat calculul averii drept „inexact”, dar a refuzat să ofere mai multe detalii.

În timpul difuzării sale, Seinfeld a stat constant în topul audiențelor Nielsen. Ulterior, toate sezoanele trei până la opt s-au clasat printre cele mai vizionate 500 de emisiuni de pe Netflix, potrivit datelor care au catalogat telespectatorii din ianuarie până în iunie 2023.

Serialul „ar putea fi ultimul sitcom de mare succes care va ieși vreodată de pe rețelele de televiziune”, a declarat Bill Burke, fostul președinte al TBS Superstation, într-un articol din 1998 din New York Times.