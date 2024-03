INTERNATIONAL Vineri, 22 Martie 2024, 11:18

Ucraina primește asistență urgentă din partea României, Poloniei și Slovaciei, după ce atacurile rusești au lăsat un milion de consumatori fără curent electric, a anunțat vineri dimineață operatorul rețelei naționale, Ukrenergo, citat de Reuters.

Centrala hidroelectrică de pe Nipru Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Vineri, în jurul orei 11:00, România exporta către Republica Moldova o cantitate de aproximativ 500 de MW, care ajungea, mai departe, în Ucraina, potrivit Transelectrica și Moldelectrica.

Reprezentanții Transelectrica au precizat, pentru HotNews.ro, că România oferă ajutor la solicitarea operatorului de transport și sistem ucrainean în baza acordului bilateral pentru ajutor în situații de urgență (Contract on Provision of Mutual Emergency Energy Delivery for Securing the System Services between Power Systems of Ukraine and Romania) și conform procedurii stabilite prin acest acord.

Peste 1 milion de consumatori de energie din Ucraina au rămas fără curent electric în urma atacurilor aeriene rusești care au lovit joi noapte mai multe instalații energetice, a declarat vineri un înalt oficial prezidențial de la Kiev.

Loviturile au afectat aproximativ 700.000 de locuitori din regiunea estică Harkov, cel puțin 200.000 în fiecare dintre regiunile Odesa și Dnipropetrovsk și alți 110.000 în regiunea centrală Poltava, a declarat Oleksii Kuleba, adjunctul șefului administrației prezidențiale.

Ukrenergo a precizat că trei țări: Polonia, România și Slovacia, oferă asistență de urgență rețelei energetice grav avariate.

Rusia a lansat peste noapte peste 150 de rachete și drone, au anunțat Volodimir Zelenski și forțele aeriene ucrainene, iar șeful companiei energetice de stat din Ucraina a spus că acesta a fost cel mai amplu atac asupra infrastructurii energetice.

Compania hidroelectrică de stat din Ucraina a anunțat vineri dimineață că a fost lovit cel mai mare baraj din Ucraina, DniproHES din regiunea Zaporojie, dar că nu există riscul unei breșe.

„În prezent, există un incendiu la stație. Serviciile de urgență și angajații din sectorul energiei lucrează la fața locului, din cauza consecințelor numeroaselor lovituri aeriene", a transmis compania de stat Ukrhydroenerho, care administrează rețeaua de baraje din Ucraina.