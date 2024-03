INTERNATIONAL Vineri, 15 Martie 2024, 15:06

Prima zi din așa-zisul scrutin prezidențial din Rusia este prezentată de propaganda Kremlinului, în presă sau pe Telegram, ca fiind una de bucurie, în care oamenii, inclusiv cei din teritoriile ucrainene ocupate, plâng de fericire pentru că votează.

Vot la prezindențiale în Donețk, 15 martie 2024 Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Teoretic, campania electorală în timpul alegerilor este interzisă inclusiv în Rusia. Totuși, canalele de Telegram și presa mainstream din Rusia nu au abandonat nicio clipă promovarea „unității poporului”, „sprijinul președintelui” sau susținerea războiului declanșat de Putin în Ucraina. Rușii sunt chemați la vot începând de vineri în cadrul alegerilor prezidențiale care vor dura până duminică.

Prezentăm mai jos câteva dintre cele mai absurde exemple de propagandă, pe care le-am identificat în sursele media din Rusia.

„Alegerile sunt viața noastră”

De exemplu, una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, Margarita Simonian (redactor-șef al televiziunii RT) a publicat un video pe canalul său de Telegram în care a prezentat un veteran din cel de-al Doilea Război Mondial, în vârsta de 103 ani din Gelendzhik, care a votat la acest scrutin.

„Alegerile, știți, sunt viața noastră". Ivan Kurbakov a votat pentru candidații prezidențiali de mai mult de zece ori în viața sa. El a venit la secția de votare din satul Arkhipo-Osipovka și astăzi. Veteranul consideră că toată lumea ar trebui să participe la alegerile prezidențiale din Rusia. „Poporul și președintele trebuie să fie uniți, iar dacă sunt uniți, atunci statul este invincibil", se spune în postare, citându-l pe veteran.

În presa și pe canale de Telegram din Rusia este reflectat activ și procesul de votare din teritoriile ucrainene, care au fost ocupate de trupele ruse.

O profesoară dintr-un sat din regiunea Luhansk, care acum este ocupată de Rusia, a povestit, cu lacrimi în ochi cât este de „fericită”:

„Sunt belarusă și rusoaică de sânge. Ca să știți că în satul nostru locuiesc vorbitori de limba rusă. Oamenii din Belgorod sunt rude pentru noi, au vrut să ne facă din nou ucraineni (plânge). Eu nu sunt trădătoare, eu iubesc Ucraina, îmi este dor, eu plâng, eu sufăr de la felul în care totul a ieșit, dar iubesc și Rusia în aceeași măsură.

Am mulți prieteni și rude în Rusia. Tatăl meu este belarus. Uniunea care a fost… (URSS - n.r.) Sunt un „savok” (jargonul din limba rusă, cu o conotație negativă care înseamnă o persoană ce este adepta Uniunii Sovietice).

Sunt o profesoară sovietică, sunt profesoară ucraineană și sunt o profesoară rusă. Am așteptat și am ajuns să fiu o profesoară rusă. În primul rând, viața noastră deja s-a îmbunătățit timp de un an și jumătate, în pofida faptului că nu am dormit până la 03.00 noaptea, din cauza exploziilor prin care sunt alungați ucrainenii (a folosit un jargon din limba rusă la adresa ucrainenilor).

Sursa: RIA Novosti

„Ucrainenii trebuie să invidieze felul democratic în care se desfășoară alegerile”

Guvernatorul regiunii Zaporojie, impus de trupele de ocupație ruse, Evghenii Balițchi, a declarat că ucrainenii trebuie „să invidieze felul democratic în care se desfășoară alegerile”:

„Dușmanul încearcă să pericliteze alegerile noastre, însă nu va reuși. Noi suntem gata să rezistăm în numele democrației noastre, în numele alegerii noastre. Alegerea pe care o fac locuitorii din Zaporojie este în interesul păcii, stabilității, dezvoltării și, cel mai important, este pentru victoria noastră.

Din acest motiv, ei nu vor reuși nimic. Vom trece peste toate problemele. Lasă ei să vadă și invidieze felul în care la noi astăzi se desfășoară alegeri, cât de democratic, cinstit și deschis le petrecem”.

Evghenii Balițchi. Sursa: Screenshot via TASS

În timp ce propaganda încearcă să dea senzația unor zile cu lapte și miere, sursele media independente, majoritatea fiind nevoite să lucreze în afara Federației Ruse, pun la îndoială această „fericire”: „Un nou val de mobilizare, rubla în scădere și represiuni mai dure?”.

Alegerile prezidențiale din Federația Rusă se vor desfășura trei zile, în perioada 15-17 martie.