În cel mai recent episod din Real Time with Bill Maher, Robert De Niro a vorbit despre cariera sa de zeci de ani, a dezvăluit un proiect ratat și a spus ce crede despre viitoarele alegeri din 2024.

Robert De Niro alaturi de partenera sa Tiffany Chen Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actorul câștigător de Oscar și-a început apariția reacționând la răspunsul republican la discursul lui Biden privind starea Uniunii de joi seară, când senatorul din Alabama Katie Britt l-a criticat pe președinte și politicile administrației sale, potrivit Hollywood Reporter. „Nu înțeleg de ce Trump a pus-o pe una ca ea să dea replica”, a spus De Niro. „Vreau să spun, a fost atât de prost....”

Maher i-a cerut, de asemenea, vedetei din Killers of the Flower Moon să ofere perspectiva sa asupra viitoarelor alegeri – iar De Niro a răspuns cu o întrebare:

„Vrem să trăim într-o lume în care să ne bucurăm că trăim, sau să trăim un coșmar? Votați pentru Trump și veți primi coșmarul, votați pentru Biden și vom reveni la normalitate.”, a spus De Niro.

El a adăugat: „Nu vreau să mă simt așa cum m-am simțit multe luni după alegerile din 2016, în care nu ne-a venit să credem că s-a întâmplat. Tipul [Trump] este un monstru total ... Este o persoană atât de răutăcioasă, urâtă și plină de ură.”

De Niro a mai recunoscut că nu l-ar juca „niciodată” pe Trump ca actor pentru că „nu vede nimic bun în el. Nimic, nimic, nimic!”

Actorul din Goodfellas a concluzionat: „Concluzia este că Biden este omul nostru. El reprezintă ceea ce ar trebui să fie țara asta.”

Mai devreme, în timpul conversației sale cu Maher, gazda a mai subliniat că De Niro, care are 80 de ani, are aproape aceeași vârstă cu Biden, în vârstă de 81 de ani. Preocupările cu privire la vârsta președintelui au fost un punct de discuție major înainte de alegerile prezidențiale din 2024, așa că Maher l-a întrebat pe actor dacă mai joacă și dacă e la fel de ocupat la Hollywood.

"Sunt foarte ocupat. Îmi place. Nu mă deranjează”, a răspuns De Niro. „Continui pentru că știu că dacă nu o voi face mă voi atrofia și mă voi usca. Nu vreau să fac asta. Încerc să fiu cât de ocupat pot.”

După rolul său remarcabil din filmul Bang the Drum Slowly și apoi din Mean Streets, De Niro a devenit unul dintre cei mai venerati actori din industria filmului. Nu numai că a jucat zeci de roluri emblematice de-a lungul carierei sale, dar este și un colaborator al lui Martin Scorsese, inclusiv în cel mai recent rol al său din Killers of the Flower Moon , care i-a adus o altă nominalizare la Oscar.

Dar De Niro i-a dezvăluit lui Maher că există un alt film apreciat de critici în care era cât pe ce să joace: Tăcerea mieilor.

Actorul a spus că i s-a cerut să joace rolul doctorului Hannibal Lecter al lui Anthony Hopkins, dar că s-a codit prea mult timp.

„Aș fi putut juca acel rol, dar am așteptat atât de mult și îi tot spuneam regizorului: „Mai lasă-mi puțin timp”. Pe urmă am văzut că a decis distribuția..., și-a amintit De Niro despre filmul regizat de Jonathan Demme. „Nu regret. Doar că asta s-a întâmplat.”