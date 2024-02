INTERNATIONAL Joi, 29 Februarie 2024, 06:36

HotNews.ro

0

​Procuratura britanică a anunțat astăzi că va veni cu acuzații de spionaj în favoarea Rusiei împotriva unui al șaselea bulgar, a informat Reuters, citată de BTA și Sega. Bărbatul este prezentat drept Tihomir Ivanov Ivancev, în vârstă de 38 de ani.

spionaj Foto: Jochen Tack / Alamy / Alamy / Profimedia

El va apărea miercuri în fața Tribunalului din Westminster, Londra. Ivancev este acuzat că a conspirat pentru a obține sau a partaja informații care ar putea fi utilizate direct sau indirect într-un scop care dăunează securității și intereselor Regatului Unit.

Scotland Yard a spus că Ivancev, din Acton, vestul Londrei, a fost arestat la 7 februarie. Comandantul Dominic Murphy, care conduce unitatea de combatere a terorismului, a spus, fiind citat de The Guardian: „Al șaselea suspect a fost identificat și arestat ca urmare a anchetelor efectuate în urma celor cinci arestări anterioare și, împreună cu Serviciul Procuraturii Coroanei, acum a fost pus sub acuzare. Ivancev are dreptul la un proces echitabil și, prin urmare, îndemnăm oamenii să nu posteze nimic pe rețelele de socializare sau în mass-media de știri, ceva ce ar putea duce la un risc crescut privind deteriorarea gravă a acestor proceduri penale în vigoare”.

Anterior, procurorii britanici au acuzat alți cinci bulgari că au făcut parte dintr-o presupusă rețea de spionaj rusesc, în perioada august 2020 – februarie 2023, amintește Reuters.

În urmă cu câteva luni, cei cinci au fost lăsați în arest după o ședință de judecată. Aceștia au apărut printr-o conexiune video din patru închisori britanice pentru a participa la o audiere la Tribunalul Central din Londra. Katrin Ivanova și Vania Gaberova au participat de la închisoarea Bronzefield, iar Orlin Rusev, Biser Jambazov și Ivan Stoyanov - din închisorile Belmarsh, Frankland și Manchester.

Pe parcursul procesului, apărătorii au recunoscut că probele strânse în anchetă au fost atât de multe încât au avut nevoie de mai mult timp pentru a se familiariza cu acestea. La caz sunt atașate o serie de documente de călătorie, înregistrări de comunicații, inclusiv date despre obiectivele și persoanele despre care se susține că bulgarii ar fi monitorizat și strâns informații. Au fost și 18.000 de mesaje. Totodată, va avea loc un proces doar împotriva lui Orlin Rusev, Katrin Ivanova și Biser Jambazov pentru deținerea unor acte de identitate false.

Potrivit acuzațiilor parchetului britanic, bulgarii au monitorizat persoane și obiective indicate de Rusia. Scopul unei astfel de supravegheri a fost de a ajuta Moscova să efectueze acțiuni ostile împotriva țintelor monitorizate, inclusiv potențiale răpiri. Grupul a fost condus de Rusev, în vârstă de 45 de ani, și a acționat timp de aproape doi ani, înainte ca bulgarii să fie arestați, în februarie 2023.

Cei cinci sunt acuzați că au luat parte la o conspirație cu Jan Marsalek, care se află în spatele uneia dintre cele mai mari fraude financiare din Germaniei și este cunoscut prin faptul că are legături bune cu serviciile secrete rusești. Cu toate acestea, el nu este inculpat în acest proces, deși se crede că Rusev a primit sarcinile de la el. Marsalek a fugit din Viena cu un avion privat chiar înainte de a fi arestat sub acuzația de fraude financiare. A aterizat prima dată în Belarus, dar se crede că acum locuiește în Rusia.

Marsalek deține un pașaport rusesc pe numele German Bazhenov, precum și un altul despre care nu există detalii. Se crede că Marsalek a devenit agent GRU încă de la începutul anilor 1990. Potrivit parchetului britanic, proprietatea care a adăpostit „centrul operațional de spionaj” era deținută de Orlin Rusev, care este considerat lider, fapt pentru care cei cinci sunt cunoscuți și sub denumirea de „Grupul lui Rusev”.

În timpul percheziției bulgarilor au fost găsite documente personale falsificate din Marea Britanie, Bulgaria, Franța, Italia, Spania, Croația, Slovenia, Grecia și Cehia. „Spiegel” susține că este posibil ca bulgarii să fi plănuit crime și răpiri. În august, centrul de investigații „Dosar” a constatat că Rusev, specialist în electronică, i-a predat lui Jan Marsalek un telefon cu butoane Samsung protejat.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România