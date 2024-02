INTERNATIONAL Luni, 05 Februarie 2024, 15:48

Președintele salvadorian Nayib Bukele, care s-a descris drept „cel mai cool dictator” din lume, a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile prezidențiale de duminică, fiind votat de peste 80% din cetățenii țării sale care s-au prezentat la vot, relatează Reuters.

Presedintele salvadorian Nayib Bukele alaturi de sotia sa Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Mii de susținători ai săi s-au strâns în piața centrală din capitala San Salvador pentru a sărbători realegerea sa pentru un al doilea mandat, despre care Bukele a spus că reprezintă „un referendum” cu privire la guvernul său.

Președintele și-a proclamat victoria înainte de anunțarea rezultatelor oficiale, susținând că a obținut peste 85% din voturi. Rezultatele provizorii, publicate de comisia electorală a țării după numărarea a 31% din buletinele de vot, arată că acesta a luat 83% din voturi.

Potrivit estimărilor, partidul său Idei Noi va obține aproape toate cele 60 de mandate din parlament, consolidându-și controlul asupra țării și confirmându-l pe Bukele drept cel mai puternic lider din istoria modernă a El Salvadorului.

„Per total, opoziția a fost spulberată”, a declarat președintele într-un discurs ținut la balconul Palatului Prezidențial. „El Salvador s-a transformat din cea mai nesigură (țară din lume) în cea mai sigură”, a adăugat el, stând alături de soția sa.

Bukele carga contra la prensa española manipuladora \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/ayQ7EEQJfS — Muy.Mona/\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8\uD83D\uDC9A (@Capitana_espana) February 5, 2024

Succesul zdrobitor obținut și la alegerile parlamentare de partidul său înseamnă că acesta va putea modifica acum Constituția țării după cum consideră. Criticii președintelui și-au exprimat deja temerile că această putere ar putea fi folosită pentru eliminarea limitei puse asupra numărului de mandate prezidențiale.

Naiyb Bukele, reales președinte după ce a câștigat lupta împotriva bandelor infracționale

Deși extrem de popular în El Salvador după ce a obținut o victorie răsunătoare împotriva crimei organizate, Bukele este criticat de societatea civilă din cauza suspendării unor drepturi cetățenești fundamentale în contextul luptei împotriva infracționalității.

Sub Bukele forțele de securitate au primit libertatea de a aresta pe oricine fără un mandat, chiar și în baza unor dovezi șubrede precum un pont anonim. Guvernul are acces nelimitat la comunicațiile private iar suspecții pot fi ținuți în arest fără să fie puși sub acuzare.

În timpul primului său mandat peste 2% din populația adultă a țării din America Centrală a ajuns să fie încarcerată și mai multe drepturi constituționale au fost eliminate, determinându-i pe criticii săi să îl numească un autocrat modern.

Dar salvadorienii obosiți de ani de zile de infracționalitate violentă pot trăi acum într-un mod pe care nu și-l puteau imagina până recent.

Printre altele, ei pot intra acum în cartiere odată controlate de bande rivale, își pot deschide afaceri fără să plătească taxe de protecție exorbitante, se pot juca afară cu copiii lor sau petrece timpul în aer liber cu prietenii și familia.

Pe termen lung însă mulți salvadorieni spun însă că trebuie să existe și alte schimbări, în afară de cele legate de siguranța publică.

Sărăcia extremă și nesiguranța alimentară au crescut în timpul mandatului lui Bukele, la fel ca datoria publică a țării. Numeroși alegători care au discutat cu jurnaliștii de la Reuters spun că cheltuielile cu alimentele și locuințele au ajuns să depășească veniturile lunare.