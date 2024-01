INTERNATIONAL Duminică, 28 Ianuarie 2024, 12:27

HotNews.ro

Festivalul de Film Sundance, cel mai amplu eveniment din America de Nord dedicat cinematografiei independente, a anunţat vineri seară câştigătorii principalelor premii care au fost decernate la ediţia sa din 2024, informează DPA și Agerpres.

Imagine de la festivitatea de premiere Sundance 2024 Foto: Stephen Lovekin for / Shutterstock Editorial / Profimedia

Astfel, organizatorii de la Sundance au atribuit Marele Premiu al Juriului în secţiunea lungmetrajelor dramatice americane filmului "In the Summers", scris şi regizat de Alessandra Lacorazza, ce prezintă povestea vizitei făcute de două surori tatălui lor din New Mexico.

Festivalul Sundance, organizat în Park City din statul Utah, a recompensat totodată "The Porcelain War", regizat de Brendan Bellomo şi Slava Leontyev, cu Marele Premiu al Juriului în secţiunea documentarelor americane. Acest documentar prezintă mărturii ale artiştilor care trăiesc şi lucrează în Ucraina afectată de război.

În secţiunea lungmetrajelor internaţionale, Marele Premiu al Juriului a revenit în acest an filmului "Sujo", regizat de Astrid Rondero şi Fernanda Valadez, o poveste despre maturizare care se desfăşoară în contextul violenţei cartelurilor de droguri din Mexic.

În secţiunea documentarelor internaţionale, Marele Premiu al Juriului a fost acordat producţiei "A New Kind of Wilderness", regizată de Silje Evensmo Jacobsen, portretul unei familii care trăieşte într-o pădure izolată din Norvegia şi care se adaptează la viaţa modernă.

Premiul NEXT pentru inovaţie i-a revenit filmului "Little Death", de Jack Begert, o poveste despre dependenţă care se desfăşoară în Los Angeles.

Premiul Publicului din festival - eligibil pentru filmele din toate secţiunile - a revenit în acest an producţiei "Daughters", prezentată în secţiunea documentarelor americane, o cronică despre maturizarea a patru fete în timp ce taţii lor ispăşesc pedepse în închisoare.

Premiul Publicului în secţiunea lungmetrajelor americane a fost atribuit filmului "Didi", regizat de Sean Wang, în timp ce Premiul Publicului în secţiunea documentarelor americane a recompensat producţia "Daughters", iar Premiul Publicului din secţiunea documentarelor internaţionale a fost câştigat de filmul norvegian "Ibelin", regizat de Benjamin Ree.

Premiul Publicului din secţiunea lungmetrajelor internaţionale a revenit în acest an filmului "Girls Will Be Girls", regizat de Shuchi Talati, cu o acţiune plasată într-o şcoală-internet pentru fete din Himalaya.

Cea de-a 40-a ediţie a Festivalului de Film Sundance se va încheia duminică.

Prezentăm mai jos palmaresul ediţiei din 2024:

Secţiunea lungmetrajelor dramatice americane

Marele Premiu al Juriului: "In the Summers"

Premiul Publicului: "Didi"

Premiul pentru Regie: Alessandra Lacorazza, pentru "In the Summers"

Premiul pentru Scenariu Waldo Salt: Jesse Eisenberg, pentru "A Real Pain"

Premiul Special al Juriului pentru Interpretare: Nico Parker, pentru rolul din "Suncoast"

Premiul Special al Juriului pentru Distribuţie: "Didi" - Izaac Wang, Joan Chen, Shirley Chen, Chang Li Hua

Secţiunea documentarelor americane

Marele Premiu al Juriului: "Porcelain War"

Premiul Publicului: "Daughters"

Premiul pentru Regie: "Sugarcane", de Julian Brave NoiseCat şi Emily Kassie

Premiul pentru Montaj Jonathan Oppenheim: "Frida", de Carla Gutiérrez

Premiul Special al Juriului pentru arta schimbării: "Union"

Premiul Special al Juriului pentru sunet: "Gaucho Gaucho"

Secţiunea lungmetrajelor dramatice internaţionale

Marele Premiu al Juriului: "Sujo"

Premiul Publicului: "Girls Will Be Girls"

Premiul pentru Regie: "In The Land Of Brothers", de Raha Amirfazli şi Alireza Ghasemi

Premiul Special al Juriului pentru interpretare: Preeti Panigrahi, pentru rolul din "Girls Will Be Girls"

Premiul Special al Juriului pentru muzică originală: "Handling the Undead", Peter Raeburn

Secţiunea documentarelor internaţionale

Marele Premiu al Juriului: "A New Kind of Wilderness"

Premiul Publicului: "Ibelin"

Premiul Juriului pentru regie: "Ibelin", de Benjamin Ree

Premiul Special al Juriului pentru inovaţie cinematografică: "Soundtrack to a Coup d'Etat", de Johan Grimonprez

Premiul Special al Juriului pentru măiestrie profesională: "Nocturnes", de Anirban Dutta şi Anupama Srinivasan

Secţiunea NEXT

Premiul Special al Juriului: "Desire Lines"

Premiul pentru inovaţie: "Little Death".