Duminică, 28 Ianuarie 2024, 10:48

Rusia a reușit să importe o serie de bunuri cu care își alimentează mașina de război în Ucraina, iar complexitatea lanțurilor globale de aprovizionare nu ajută, deoarece autoritățile spun că este imposibil să urmărească de unde a provenit un anume cip. Între timp, producătorii de cipuri spun că respectă legea, scrie Techspot.

Vladimir Putin vorbind la telefon Foto: Alexei Nikolsky / TASS / Profimedia Images

În ciuda sancțiunilor și a controalelor la export puse în aplicare pentru a-l împiedica pe președintele Putin să obțină din Occident tehnologie care ar ajuta în războiul cu Ucraina, țara a reușit totuși să importe peste 1,7 miliarde de dolari de cipuri avansate americane și europene anul trecut, potrivit datelor prezentate de Bloomberg.

Acestea au indicat că, în primele nouă luni ale anului 2023, mai mult de jumătate dintre semiconductorii și circuitele integrate importate au fost mărci precum Intel, AMD, Analog Devices, Infineon Technologies, STMicroelectronics și NXP Semiconductors, pentru a numi doar câteva. Datele nu au arătat care companii sau entități au exportat tehnologiile în Rusia. De asemenea, cipurile nu aveau alte informații de identificare, cum ar fi punctul de plecare sau data fabricării.

Capacitatea Rusiei de a obține cipuri este o dovadă a ineficienței procesului global de sancțiuni. Acesta ilustrează complexitatea lanțurilor globale de aprovizionare, în special pentru cipuri, care trec prin distribuitori și mai mulți revânzători.

De asemenea, multe dintre aceste cipuri și-au ajuns în Rusia prin reexporturi din țări terțe, cum ar fi China, Turcia și Emiratele Arabe Unite. SUA și UE au încercat fără succes să blocheze aceste căi de trecere, în special reexporturile de bunuri avansate și cu dublă utilizare care alimentează mașina de război rusească în Ucraina.

Producătorii de cipuri susțin că au respectat sancțiunile și că au proceduri stricte pentru a asigura conformitatea. Bloomberg notează că nu există nicio sovadă că firmele ar fi încălcat legile internaționale.

Oficiali americani anonimi au declarat pentru The New York Times că Rusia conduce rețele ilicite de contrabandiști prin serviciile sale de informații și prin Ministerul Apărării pentru a obține mărfuri de care are nevoie