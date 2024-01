INTERNATIONAL Marți, 16 Ianuarie 2024, 00:37

HotNews.ro

0

Nave şi aeronave aparţinând Marinei americane (US Navy) căutau luni doi membri ai forţei de elită Navy SEALs, daţi dispăruţi în timpul unei misiuni de abordare şi preluarea controlului unei nave care transporta piese de schimb de rachete balistice iraniene cu rază medie de acţiune şi care se îndrepta către Somalia, anunţă un oficial american din domeniul apărării, relatează agenția The Associated Press, citată de News.ro.

Echipament militar al Garzii Revolutionare Iraniene Foto: Iranian Revolutionary Guard's Ground Force / AP / Profimedia

Potrivit acestui oficial, echipajul de la bordul ambarcaţiunii - dhow -, care naviga fără pavilionul vreunei ţări, planuia să transfere piese de rachetă - inclusiv ogive şi motoare - pe altă ambarcaţiune în largul coastei Somaliei.

Marina americană a constatat că nava avea un istoric de transport ilegal de armament din Iran în Somalia, potrivit acestei surse, care a cerut protecţia anonimatului.

Membrii SEALs se aflau la bordul USS Lewis B. Puller, o navă expediţionară aparţinând unei baze maritime a US Navy, şi au călătorit la bordul unor ambarcaţiuni mici speciale folosite în operaţiuni de luptă, conduse de către un echipaj special de război al Marinei, pentru a ajunge la nava ţintă.

În timp ce urcau la bord, pe o mare agitată, către ora locală 8.00 (7.00, ora României), un membru SEALs a fost trântit de valuri înalte, iar un camarad din echipă l-a urmat.

Ambii au fost daţi dispăruţi.

Echipa care a urcat la bordul ambaracţiunii ţintă i-a imobilizat pe cei 12 membri ai echipajului.

Membrii echipajului, plasaţi în arest preventiv, nu aveau acte asupra lor, ceea ce a permis o percheziţionare a ambarcaţiunii.

Armamentul de la bord a fost confiscat, iar ambarcaţiunea a fost scufundată - o procedură de rutină care constă în îngăurirea chilei.

Oficiali americani declară că apele Golfului Aden sunt calde şi că membrii Navy SEALs sunt antrenaţi pentru astfel de urgenţe.

Ambarcaţiuni, elicoptere şi drone aparţinând marinei americane participau luni la operaţiuni de căutare.

Marina americană desfăşoară cu regularitate misiuni de excludere de acest fel în regiune şi interceptează armament destinat rebelilor huthi din Yemen, susţinuţi de Iran.

Oficialii citaţi subliniază că această misiune a Navy SEALs nu are legătură cu Operaţiunea Prosperity Guardian - o misiune americană şi internaţională aflată în desfăşurare cu scopul de a proteja ambarcaţiuni comerciale la Marea Roşie - sau cu atacuri efectuate vineri şi sâmbătă de către Statele Unite şi Regatul Unit ca represalii, în Yemen, împotriva rebelilor huthi, în urma unei intensificări a unor atacuri vizând nave cu legături cu Israelul la Marea Roşie, citează News.ro.