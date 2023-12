INTERNATIONAL Miercuri, 27 Decembrie 2023, 14:22

Un bărbat care purta un costum de Moş Crăciun a murit după ce a căzut de la peste 20 de etaje, în timp ce escalada faţada imobilului în care locuia, la Celiabinsk, în estul munților Urali, Rusia, sub privirile familiilor care locuiau în clădire, inclusiv soţia şi copiii lui, reunite de sărbători, relatează The Independnet şi New York Post.

Un bărbat costumat în Moș Crăciun pe o clădire Foto: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Bărbatul, un căţărător experimentat, a făcut această cascadorie în complicitate cu societatea care deţine locuinţele, pentru a-i impresiona pe copii din imobil, scrie News.ro.

El a urcat pe acoperişul clădirii şi a instalat un sistem de corzi care să-i permită să coboare din etaj în etaj.

Din nefericire, după ce a început să coboare, una dintre corzi s-a desprins, iar bărbtul a căzut în gol.

Bărbatul costumat în Moș Crăciun a căzut de la o înălţime de peste 20 de etaje, aproximativ 50 de metri, în afara razei vizuale a persoanelor prezente.

Acestea nu au înţeles, de altfel, imediat, că tocmai s-a produs o dramă.

„Până în ultimul moment, am crezut că era un fel de păpuşă, că era o glumă”, declară un vecin, citat de Independent.

„Crăciunului a continuat. La început nu bănuiam că era vorba despre o tragedie”, a adăugat el.

După câteva minute, însă, corpul fără viaţă al bărbatului a fost găsit, iar cei prezenți au rămas șocați.

În urma acestei seri traumatizante, societatea care administrează clădirea şi care a organizat evenimentul şi-a cerut scuze locuitorilor imobilului.