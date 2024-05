Justiţia austriacă a confirmat marţi că a autorizat transferul violatorului incestuos Josef Fritzl spre un regim de detenţie clasic, prealabil unei cereri de eliberare condiţionată, apreciind că el nu mai reprezintă un pericol la vârsta de 89 de ani, informează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Josef Fritzl in 2009, ultima oara cand a fost vazut in public in timpul procesului sau Foto: People Picture / Capital pictures / Profimedia Images