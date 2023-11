INTERNATIONAL Joi, 23 Noiembrie 2023, 08:05

0

Actorul Jamie Foxx se confruntă cu acuzaţii de agresiune sexuală şi violenţă într-o plângere depusă luni la Curtea Supremă a statului New York, relatează CNN și news.ro.

Jamie Foxx (dreapta) Foto: Xavier Collin-Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Presupusul incident a avut loc în 2015 la Catch NYC, un restaurant popular din New York, potrivit plângerii obţinute de CNN.

Reclamanta, a cărei identitate rămâne anonimă, figurând ca Jane Doe, susţine că Foxx "a folosit intenţionat şi fără consimţământ forţa pentru a o atinge în mod ofensator", inclusiv pipăindu-i sânii şi organele genitale.

Plângerea susţine că Jamie Foxx părea "beat" în momentul incidentului.

Ca urmare, în plângere se afirmă că femeia a suferit şi continuă să sufere "traume fizice şi emoţionale, anxietate, stres, jenă şi prejudicii economice" şi solicită ca despăgubire o sumă nespecificată.

De asemenea, reclamanta dă în judecată compania mamă a restaurantului, Catch Hospitality Group, şi diverse entităţi comerciale conexe, în calitate de inculpaţi, pentru angajare, formare şi supraveghere neglijentă.

Procesul a fost intentat în temeiul Legii privind supravieţuitorii adulţi din New York, care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii noiembrie 2022 şi care permite victimelor adulte ale abuzurilor sexuale să îi dea în judecată pe cei care le-au abuzat în New York chiar dacă termenul de prescripţie a faptelor a expirat. Legea a acordat victimelor adulte ale agresiunilor sexuale un termen de un an pentru a intenta procese împotriva agresorilor lor şi urmează să expire vineri.

Jamie Foxx a avut probleme medicale la începutul acestui an, fiind spitalizat în Atlanta pentru o afecţiune medicală nedezvăluită. Câştigătorul premiului Oscar a vorbit pentru prima dată despre recuperarea sa în luna iulie.