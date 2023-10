Ultima știre - 01:27 Joi, 26 Octombrie 2023, 06:43

În cea de-a 20-a zi de război, presiunile de încetare a ostilităților vin dinspre toți liderii mondiali relevanți. În Gaza situația sanitară este la limită, iar Israelul a fost de acord să amâne invazia terestră, declarând însă că nu se pune problema să se renunțe la ea. De altfel, Ministerul Apărării din Israel ​​a anunțat că a efectuat în cursul nopţii o incursiune „relativ amplă” în Fâşia Gaza pentru a ataca poziţii ale Hamas. Liderii UE vor solicita joi „o pauză umanitară” în Gaza.

Conflictul israeliano-palestinian- Rafah Foto: Abed Rahim Khatib / DPA / Profimedia

Războiul Israel-Hamas - ziua a 20-a, toate informațiile sunt LIVE pe HotNews.ro

Biden a organizat o întâlnire cu liderii musulmani americani la Casa Albă

Președintele american Joe Biden s-a întâlnit joi cu un grup restrâns de lideri musulmani americani la Casa Albă, au declarat două surse familiare cu întâlnirea pentru CNN, în condițiile în care președintele este criticat de această comunitate pentru că nu face mai mult pentru a ușura criza umanitară din Gaza.

Se aștepta ca întâlnirea să se concentreze în parte pe eforturile de combatere a islamofobiei, a declarat una dintre surse. Biden a denunțat islamofobia, inclusiv în timpul unui discurs în prime-time săptămâna trecută.

Netanyahu a vizitat o agenție care reconstruiește comunitățile israeliene după atacul Hamas

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat Autoritatea Tekuma, care este responsabilă de reconstrucția comunităților israeliene din apropierea Fâșiei Gaza care au fost avariate sau distruse în urma atacului Hamas din 7 octombrie, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al guvernului israelian de joi, potrivit CNN.

Agenția a fost înființată în Yavne, Israel, săptămâna trecută, potrivit comunicatului.

Directorul Moshe Edri, care l-a informat pe Netanyahu, a declarat că autoritatea a oferit avansuri în numerar comunităților „grav avariate” și că fonduri suplimentare vor fi transferate în zilele următoare.

Birocrația „nebună” reduce fluxul de ajutor în Gaza - ONU

Un volum „nebunesc” de birocrație la punctul de trecere Rafah din Egipt în Gaza încetinește „la limită” livrarea de ajutoare, a declarat șeful Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU.

Numărul camioanelor care pot intra este o fracțiune din cel care intra în Fâșie înainte de începerea conflictului.

Statele Unite conduc negocierile cu Israelul, Egiptul și ONU pentru a încerca să creeze un mecanism durabil de livrare.

Poziția Marii Britanii cu privire la încetarea focului din motive umanitare „nu este clară”, afirmă un fost ambasador britanic

Poziția Marii Britanii cu privire la o posibilă încetare a focului între Israel și Hamas din motive umanitare „nu a fost clară”, a declarat fostul ambasador al Marii Britanii în Iordania pentru Sky News.

Peter Millett a mai spus că o pauză a ostilităților ar fi cea mai bună modalitate de a „asigura siguranța ostaticilor”, precum și a femeilor și copiilor.

Liderii europeni solicită „acces umanitar rapid, sigur și neîngrădit” în Gaza

Summit la Bruxelles pe tema războiului Israel-Gaza

Într-o declarație în 19 puncte adoptată la finalul a cinci ore de discuții, cei Douăzeci și Șapte au subliniat că UE este în favoarea organizării unei „conferințe internaționale de pace” care să aibă loc „în viitorul apropiat”.

Cei Douăzeci și Șapte au reafirmat, de asemenea, „dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul umanitar și internațional”. Ei au reiterat apelul adresat Hamas pentru „eliberarea imediată a tuturor ostaticilor”.

Toți cei 27 au condamnat cu fermitate atacul fără precedent lansat de Hamas la 7 octombrie, despre care Israelul susține că a ucis cel puțin 1 400 de persoane și a reținut 224 de ostatici, dintre care patru au fost eliberați începând de vineri seara.

Liderii europeni solicită „acces umanitar rapid, sigur și neîngrădit” în Gaza

Consiliul European și-a exprimat „cea mai mare îngrijorare” cu privire la situația din Gaza.

În timp ce a condamnat Hamas în „termenii cei mai fermi posibil” pentru atacurile din 7 octombrie împotriva civililor din Israel, acesta a vorbit, de asemenea, despre „importanța asigurării protecției tuturor civililor în orice moment, în conformitate cu dreptul umanitar internațional”.

ActionAid este îngrijorată de impactul penuriei de alimente și apă asupra femeilor și nou-născuților din Gaza

Femeile din Gaza se străduiesc să producă laptele de care au nevoie pentru a-și alăpta bebelușii și a-i menține în viață, a declarat ActionAid.

Organizația caritabilă descrie penuria de alimente din Fâșie ca fiind "acută" și este îngrijorată de impactul asupra mamelor nou-născuților.

Iranul avertizează că SUA „nu vor fi cruțate” dacă va continua conflictul din gaza

Israelul a cerut Rusiei să expulzeze o delegație Hamas în vizită și a calificat drept „deplorabilă” invitația acesteia la Moscova.

„Hamas este o organizație teroristă mai rea decât ISIS”, a declarat Ministerul israelian de Externe într-un comunicat.

„Mâinile unor figuri de rang înalt din Hamas sunt acoperite cu sângele a peste 1400 de israelieni care au fost măcelăriți, uciși, executați și arși, iar ei sunt responsabili pentru răpirea a peste 220 de israelieni, inclusiv bebeluși, copii, femei și bătrâni.”, a punctat ministerul.

Israelul spune că nu are niciun interes într-un război mai amplu

Ministrul israelian al apărării a declarat că țara sa nu este interesată de un război cu nimeni altcineva în afară de Hamas.

„Ducem un război pe frontul sudic împotriva Hamas, pregătiți pentru orice evoluție în nord, Hezbollah suferă multe pierderi. Cu toate acestea, nu avem niciun interes să extindem războiul”, a declarat Yoav Gallant, ca răspuns la întrebarea dacă există posibilitatea unei confruntări cu Iranul.

Întrebat despre o invazie terestră în Fâșia Gaza, Gallant a spus că aceasta „nu este departe”, dar că nu va începe până când nu vor exista condițiile necesare.

Îngroziţi după atacul sângeros al Hamas în aşezări din sudul ţării, în care au fost ucise peste 1.400 de persoane, şi îngrijoraţi de reacţia lentă a armatei, israelienii se înarmează acum în număr record, cu binecuvântarea guvernului, scrie joi agenţia Reuters.

Israelul a denunțat drept „deplorabilă” primirea la Moscova a unei delegații a mişcării islamiste palestiniene Hamas și a cerut Rusiei să „expulzeze” această delegație.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că l-au ucis, joi, pe adjunctul șefului Direcției de informații a Hamas, Shadi Barud, în urma unei lovituri aeriene în Fâșia Gaza, scrie CNN. Barud ar fi fost responsabil, alături de liderul Hamas, Yahya Sinwar, de planificarea atacurilor din 7 octombrie asupra Israelului.

Iranul avertizează că SUA „nu vor fi cruțate” dacă va continua conflictul din gaza

Ministrul iranian de externe a avertizat că, dacă represaliile Israelului în Gaza nu încetează, SUA „nu vor fi cruțate de acest foc”, potrivit Sky News.

Noua armă secretă a Israelului pentru blocarea tunelurilor Hamas

Israelul va folosi, în încercarea de a bloca reațeaua de tuneluri săpate de Hamas sub Fâşia Gaza, o nouă armă, aşa-numitele „bombe burete”, un dispozitiv chimic al armatei care produce o explozie de spumă ce poate bloca breşele şi intrările în tuneluri, scrie The Telegraph.

A fost publicat un document care ar conține numele palestinienilor uciși îna tacurile israeliene

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a publicat un document de 212 pagini care, potrivit acestuia, conține numele și CNP-ul a peste 7.000 de palestinieni uciși.

Acesta a declarat că persoanele enumerate au fost ucise în timpul bombardamentelor Israelului asupra enclavei. Anterior, Joe Biden și armata israeliană au pus sub semnul întrebării cifrele privind victimele publicate de autoritățile din Gaza.

Ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour, s-a adresat și el joi la reuniunea de urgență a ONU de la New York și, vizibil emoționat, cu vocea și cu mâinile care au început să îi tremure, a vorbit citea despre unii dintre cei peste 3.000 de copii din Gaza care au fost uciși începând din 7 octombrie, scrie BBC.

El și-a început discursul cerând liderilor lumii să ajute la „oprirea bombelor” pentru a salva viețile civililor, în fața atacurilor aeriene israeliene.

„Ce alegere faci ca părinte când există doar alegeri imposibile, când moartea este peste tot, devastarea este peste tot?. Nimic nu poate justifica uciderea unui singur copil palestinian. Nimic, absolut nimic”, le-a spus el diplomaților reuniți la Adunarea Generală a ONU.

Olaf Scholz nu are „nicio îndoială” că Israelul respectă dreptul internaţional în războiul din Gaza

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi că el are încredere că Israelul respectă dreptul internaţional în războiul împotriva grupării islamiste Hamas în Fâşia Gaza. „Israelul este un stat democratic ghidat de principii foarte umanitare”, a spus Scholz.

Hamas susține că aproximativ 50 de ostatici au fost uciși în urma bombardamentelor israeliene

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a spus, joi, în sesiunea de urgență a Adunării Generale, că membrii Hamas „sunt noii naziști”, iar Israelul este „în război numai și numai cu Hamas”, scrie BBC.

El a vorbit despre o parte dintre atrocitățile comise în 7 octombrie împotriva civililor israelieni, spunând că „niciun film de groază nu se compară cu brutalitatea Hamas”.

Diplomatul a relatat povestea unui tânăr paramedic israelian care a fost ucis într-o clinică dintr-un kibbutz unde încerca să salveze vieți, el arătând o fotografie cu tânărul găsit de către colegii paramedici având o rană de glonț în cap.

Hamas a comis atrocități „cum nu am văzut de la Holocaust”, a adăugat ambasadorul Israelului la ONU.

Moneda israeliană a ajuns joi la cel mai scăzut nivel din ultimii 11 ani față de dolarul american, pe fondul speculațiilor tot mai mari că o operațiune la sol a Forțelor de Apărare Israelului în Gaza ar fi iminentă, scrie CNN.

Aproximativ 50 de ostatici luați de Hamas în Fâșia Gaza au fost uciși ca urmare a bombardamentelor lansate de trupele israeliene după atacul supriză al grupării, susține un purtător de cuvânt al Hamas, citat de BBC.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Occidentul de indiferență față de suferința musulmanilor.

„Câte tone de bombe mai trebuie să cadă în Gaza pentru ca Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite să ia măsuri?”, a spus Erdogan într-un discurs televizat, conform The Guardian.

O delegație Hamas se află la Moscova

Numărul cetățenilor francezi care au murit în atacurile Hamas asupra Israelului a crescut de la 31 la 35, a anunțat joi Ministerul de Externe al Franței, conform The Guardian.

Nouă cetățeni francezi sunt încă dispăruți, unii dintre ei fiind ținuți ostatici de Hamas, mai spune sursa citată.

O delegație a Hamas se află, în prezent, într-o vizită la Moscova, scrie Al Jazeera, care citează RIA. Agenţia rusă de stat, care citează o sursă din delegaţia palestiniană, a declarat că Abu Marzook, membru de rang înalt al Hamas, se află printre cei care fac parte din delegaţia aflată la Moscova.

Agenţia rusă de stat TASS relatează că şi liderul Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, este aşteptat la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că se află în vizită la Moscova și adjunctul ministrului iranian de externe, Ali Baghiri Kani.

Banca Centrală Europeană este „foarte atentă” la riscurile economice generate de conflictul dintre Israel și Hamas, a spus președintele BCE, Christine Lagarde.

16:39Miniștrii de externe din Emiratele Arabe Unite, Iordania, Bahrain, Arabia Saudită, Oman, Qatar, Kuweit, Egipt și Maroc au condamnat joi uciderea civililor și încălcarea dreptului internațional în Gaza, care a fost bombardată de Israel. Într-o declarație comună, ei susțin că dreptul Israelului de a se apăra nu justifică încălcarea legii și neglijarea drepturilor palestinienilor. Miniștrii au condamnat, de asemenea, strămutarea forțată și pedepsele colective în Gaza, potrivit Reuters.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Bruxelles, despre românii din Gaza, că există un contact permanent în celula de criză de la Ministerul de Externe şi că se încearcă acest coridor umanitar astfel încât populaţia să fie direcţionată către sudul Fâşiei Gaza. „Nu poţi să negociezi cu Hamas cât timp ai ostatici, de aceea considerăm că negocierile trebuie duse cu adevăraţii reprezentanţi ai palestinienilor, nu cu organizaţie teroristă”, a spus el.

Erdogan: Nimeni nu ar trebui să se aștepte ca Turcia să tacă în fața violențelor din Gaza

Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat că, deși operațiunea militară de eliminare a Hamas este necesară, aceasta trebuie să se desfășoare în limitele dreptului internațional.

„Din păcate, trebuie să aibă loc o operațiune militară pentru a elimina Hamas, nu există altă cale, altfel Israelul nu poate supraviețui pe termen lung. Dar acest lucru ar trebui făcut cu un minim de daune aduse populației civile”, a spus Rutte.

Cetățeni români sunt în continuare blocați în Fâșia Gaza, iar „lucrurile devin din ce în ce mai complicate”, a declarat președintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European. „Facem eforturi să deblocăm situația. Din nefericire, până acum nimeni nu a reușit să facă acest lucru și nu suntem singurii care avem cetățeni blocați în Gaza. Ce poate face România este să continue să se implice în negocieri”, a declarat Iohannis.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat joi uciderea unui alt lider al grupării Hamas - Hassan al-Abdullah, șeful diviziei de rachete Hamas din nordul orașului Khan Younis din sudul Fâșiei Gaza, scrie The Times of Israel.

Imagini din satelit difuzate de Maxar Technologies arată amploarea dezastrului din nordul Fâșiei Gaza, în urma bombardamentelor lansate de forțele israeliene după atacul surpriză al Hamas. Cartiere întregi au fost reduse la mormane de moloz, conform Associated Press și Al Jazeera.

Președintele Turciei a declarat joi că nimeni nu ar trebui să se aștepte ca Turcia să tacă în fața violențelor din Gaza. Într-un discurs la Ankara, Erdogn a spus că, în ochii Turciei, nu este nicio diferență între copiii din Gaza, Israel, Palestina sau Siria, potrivit Reuters.

Armata israeliană susține că a ucis un alt membru marcant al Hamas, Hassan al-Abdullah, cel care coordona atacurile cu rachețe din North Khan Younis. Militarii spun că atacul aerian a fost efectuat în urma informațiilor despre locul în care se află al-Abdullah, strânse de agenția de securitate Shin Bet și de Direcția de Informații Militare.

IDF says it has eliminated the head of Hamas's North Khan Yunis rocket array, Hassan Al-Abdullah. It adds that several more Hamas members were struck, among other sites belonging to the terror group. pic.twitter.com/s4EsfgFKXk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 26, 2023

Bilanțul palestinienilor uciși în atacurile aeriene israeliene lansate în Gaza a ajuns la 7.028

Numărul palestinienilor uciși în atacurile aeriene israeliene lansate în Gaza a ajuns la 7.028, bilanț care include și 2.913 copii, 1.709 femei și 397 de bătrâni, a anunțat joi Ministerul Sănătății din enclava asediată, potrivit Al Jazeera.De asemenea, peste 100 de palestinieni au fost uciși în Cisiordania.

Militanții Hamas din Gaza au lansat un baraj de rachete în zona Tel Aviv. Sirenele de avertizare se aud în Tel Aviv, Holon, Rishon Lezion și în comunitățile din jur.

Managerul spitalului Nasser din Khan Younis, sudul Gazei, a declarat că 77 de persoane au fost ucise în raidul aerian de peste noapte, marea majoitate femei și copii, potrivit postului de radio al Hamas, citat de Reuters.

Oamenii caută supraviețuitori după atacurile aeriene de la Khan Younis

Israelul trebuie să fie de acord cu o încetare totală a focului în Gaza pentru a permite de urgență aducerea ajutoarelor umanitaret, a declarat, la Haga, ministrul palestinian de Externe Riyad al-Maliki, citat de Reuters.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu Papa Francisc despre războiul Israel Hamas, susținând că atacurile Israelului asupra Gaza „au atins nivelul unui masacru” și că tăcerea comunității internaționale a fost o „rușine pentru umanitate”. Erdogan a reiterat poziția Turciei conform căreia o soluție permanentă a conflictului poate fi obținută numai prin înființarea unui stat palestinian independent.

Armata israeliană a prezentat o inregistrare în care ar fi o discuție cu un palestinian care spune că Hamas împiedică civilii să plece din Gaza.

IDF releases an audio recording of an officer in the Military Intelligence Directorate's Unit 504 — which specializes in HUMINT — speaking to a Gazan man, during which he describes how Hamas is preventing people from evacuating from the northern part of the Gaza Strip. pic.twitter.com/VgMJO3SzVo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 26, 2023

Un nou raid aerian israelian a fost lansat în Khan Younis, în sudul Fîșiei Gaza, conform Al Jazeera.

Imaginile de la fața locului arată salvatori și civili care lucrează pentru a îndepărta molozul cu mâinile goale, în mijlocul dărâmăturilor.

ONU: „Nicăieri nu este sigur în Gaza”

Armata israeliană a anunțat că numărul persoanelor luate ostatice în atacul Hamas din 7 octombrie este de 224.

Până acum, patru femei au fost eliberate.

Forțele de Apărare Israelului spun că avioanele de luptă au lovit peste 250 de locații aparținând Hamas în Fâșia Gaza în ultima zi. Loviturile au vizat infrastructura Hamas, centre de comandă, tuneluri și lansatoare de rachete, potrivit IDF.

IDF says fighter jets struck over 250 Hamas sites in the Gaza Strip over the past day, including infrastructure, command centers, tunnels, and rocket launchers. pic.twitter.com/fCsywxwtNr — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 26, 2023

Într-o declarație publicată astăzi, Lynn Hastings, coordonator ONU în Palestina, cere ca civilii să fie protejați indiferent de locul în care se află, iar „toți ostaticii” să fie eliberați imediat și necondiționat.

„Când rutele de evacuare sunt bombardate, când oamenii din nord, precum și cei din sud sunt prinși în ostilități, când lipsesc elementele esențiale pentru supraviețuire și când nu există asigurări pentru întoarcere, oamenii nu au decât alegeri imposibile. Nicăieri nu este sigur în Gaza”, a afirmat reprezentantul ONU, conform The Guardian.

Hamas face apel la proteste în masă în Israel, în Cisiordania şi în lumea musulmană, vineri şi duminică, pentru a cere deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, relatează The Times of Israel.

„Facem apel la poporul nostru din întreaga patrie şi din afara ei, precum şi la toţi membrii naţiunii arabe şi islamice şi la popoarele libere din lume să intensifice mobilizarea populară în zilele următoare şi să demonstreze activ vineri şi duminică sub sloganul „Deschideţi punctul de trecere Rafah” şi „Opriţi războiul genocidar din Gaza”, se arată într-o declaraţie a grupării teroriste.

Mai multe convoaie cu ajutoare au trecut prin punctul de frontieră controlat de Egipt, dar oficialii ONU spun că nu este nici pe departe suficient pentru nevoile din Gaza.

Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, a efectuat o vizită surpriză în SUA în contextul conflictului din fâșia Gaza. Vizitele înalţilor oficiali iranieni în Statele Unite, considerate duşman de moarte al republicii islamice, sunt un lucru rar

Ministerul Apărării din Israel intenţionează să prelungească evacuarea comunităţilor de la graniţa cu Gaza şi Libanul până la 31 decembrie, relatează postul public de televiziune Kan, citat de The Times of Israel.

Familia principalului corespondent al Al-Jazeera în Gaza a fost ucisă într-un atac israelian, a anunţat miercuri canalul de ştiri cu sediul în Qatar, citat de AFP.

Marea Britanie urmează să convoace joi o reuniune a comitetului guvernamental de răspuns la situații de urgență COBRA pentru a analiza strategia și abordarea sa față de Fâșia Gaza și de conflictul Israel-Hamas, a declarat pentru Times Radio vicepremierul Oliver Dowden, citat de The Guardian.

Marea Britanie cere pauze umanitare în conflict, pentru ca cetățenii britanicii din Gaza să poată pleca în siguranță.

Armata israeliană anunţă că a făcut o incursiune terestră „relativ amplă” în Gaza, în cursul nopţii

​​Armata israeliană a anunţat joi dimineaţă, la postul său public de radio, că a efectuat în cursul nopţii o incursiune „relativ amplă” în Fâşia Gaza pentru a ataca poziţii ale Hamas, conform AFP.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) contestă afirmațiile ONU potrivit cărora combustibilul se va epuiza în Fâșia Gaza.

„Din câte știu eu, mai există electricitate în Fâșia Gaza. Iar acest raport este îndoielnic”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF, Lt Col Jonathan Conricus, într-un briefing de presă

„Hamas - care guvernează Fâșia Gaza - se aprovizionează combustibil, atât cu motorină, cât și cu alte tipuri, din interiorul Fâșiei Gaza.

„Sunt suficiente provizii pentru ca spitalele și pompele de apă să funcționeze. Doar prioritățile sunt diferite. Hamas preferă să aibă tot combustibilul pentru capacitățile sale de luptă, lăsând civilii fără el”, a adăugat el.

Spitalele din Gaza preiau cazuri de urgență doar pe fondul temerilor că rezervele de combustibil s-ar putea epuiza în următoarele ore, potrivit ONU.

350.000 de palestinieni rămân în orașul Gaza. Sute de mii de palestinieni au decis să rămână în casele lor din nordul Gazei, în ciuda avertismentelor israeliene că se confruntă cu un pericol grav dacă nu se deplasează în sud.

Ei spun că evacuarea nu are sens având în vedere bombardamentul necruțător din sudul Gazei , unde Israelul i-a îndemnat în mod repetat pe cei peste un milion de locuitori din nordul Gazei să caute refugiu.

Ei se confruntă cu condiții îngrozitoare: adăposturi supraaglomerate, lipsuri persistente de hrană și apă. Prezența a aproximativ 350.000 de civili în zona de nord ar putea complica și mai mult o probabilă ofensivă terestră israeliană, potrivit agenției AP.

Poliția americana fost chemată să intervină pentru a opri studenți ai Universității George Washington care demonstrau și strigau sloganuri ca: „Palestina liberă de la râu la mare”.

Liga Anti-Defăimare, un organ de pază împotriva urii etnice a descris sloganul drept un cod pentru distrugerea statului Israel.

Universitatea a spus într-un comunicat că protestatarii „nu reflectă în niciun caz părerile universității”.

„Recunoaștem suferința, rănirea și durerea pe care acest lucru le-a cauzat multor membri ai comunității noastre”, se arată în comunicat

Parlamentul libian cere plecarea ambasadorilor din țările care „susțin” Israelul în lupta împotriva Hamas în Gaza, urmărind în mod specific Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Italia.

Ministrul de Externe al Autorităţii Naţionale Palestiniene, Riyad al-Maliki, s-a întâlnit miercuri la Haga cu oficiali ai Curţii Penale Internaţionale (CPI), în plin conflict dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, transmite AFP.

"Astăzi, dr. Riyad al-Maliki (...) a vizitat CPI şi a avut întâlniri cu preşedintele, procurorul şi grefierul Curţii", a spus CPI într-un comunicat.

În ajun, domnul Maliki a deplâns inacţiunea Consiliului de Securitate al ONU în faţa "masacrelor" (...) comise de Israel", care a răspuns cu atacuri neîncetate asupra Fâşiei Gaza la atacul sângeros comis pe 7 octombrie în Israel de către Hamas.

Spitalele din Fâșia Gaza acceptă acum cazuri de urgență doar pentru că se consumă periculos de puțin combustibil, spune ONU.

Pe întreg teritoriul, spitalele au închis toate departamentele, cu excepția camerelor lor de urgență, spune Rushdi Abu Alouf de la BBC, care se află în orașul Khan Younis, din sudul Gazei.

Spitalele trebuie să economisească puținul combustibil pe care îl au pentru a alimenta echipamentele care salvează vieți, cum ar fi ventilatoarele, incubatoarele neonatale și aparatele de dializă renală, spune el.

Spitalele din Gaza sunt acum „într-o stare de colaps complet”, spune Mohammed Abu Selmeya, șeful celui mai mare spital din teritoriu, Al-Shifa.

Israelul blochează livrările de combustibil noi către Gaza, spunând că ar putea fi furați și exploatat de Hamas în scopuri militare. De asemenea, acuză Hamas că a stocat sute de mii de litri de motorină pe care refuză să o împartă.

Președintele american Joe Biden și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic despre evoluțiile din Gaza, eforturile de a localiza și asigura eliberarea ostaticilor, inclusiv a cetățenilor americani despre care se crede că sunt ținuți de Hamas. În plus, au trecut în revistă discuțiile privind trecerea în siguranță a cetățenilor străini care doresc să părăsească Gaza cât mai curând posibil.

Liderii UE solicită o „un răgaz pe motive umanitare” în Gaza. Ei se vor întâlni joi după mai multe zile de negocieri și vor dezbate un proiect de declarație comună prin care vor solicita de asemenea „acces umanitar continuu, rapid, sigur și nestingherit și ajutor pentru a ajunge cu ajutoare”.

A cere o încetare a focului în Orientul Mijlociu înseamnă să spui Israelului „nu te duce după Hamas”, a declarat în această seară secretarul britanic al Apărării, Grant Shapps, pentru Sky News.

„Cred că a cere apoi Israelului să nu răspundă - sau ceea ce ați descrie ca o încetare a focului - cred că este de nesusținut. Ei au dreptul de a merge după acei teroriști, dar situația umanitară internațională este cea la care o pauză ar putea ajuta.”, spune oficialul britanic.

Diplomația chineză se intensifică pentru a media în conflictul din Orientul Mijlociu.

Frenezia lui Wang Yi, ministrul chinez de Externe, susține noul rol de pacificator global pe care Beijingul îl urmărește și nu există o problemă mai urgentă decât cea a Orientului Mijlociu. Trimisul special chinez, Zhai Jun, se află în zonă pentru a "promova dialogul, pentru a obține o încetare a focului și a restabili pacea".

Rezultatele nu sunt probabile deoarece, fie în Ucraina, fie în Orientul Mijlociu, priceperea mediatorului cântărește mai puțin decât intenția părților și se pare că Tel Avivul nu este pregătit pentru treabă, scrie El Periodico.

Rezoluțiile ONU privind pauza umanitară și încetarea focului nu au fost adoptate. Rezoluția SUA a solicitat luarea în considerare a unor pauze umanitare pentru a permite fluxul de ajutor în Gaza, dar ideea a fost respinsă prin veto de Rusia și China.

Israelul a fost de acord să amâne, pentru moment, ofensiva terestră în Fâșia Gaza, ca urmare a unei cereri a SUA care vrea să aducă în zonă sisteme de apărare antiaeriană pentru a-și proteja trupele din regiune, potrivit surselor americame și israeliene, citate de wsj.com.

O incursiune terestră „masivă” a Israelului în Fâșia Gaza ar fi „o eroare”, a estimat miercuri, la Cairo, președintele francez Emmanuel Macron, avertizând că aceasta ar afecta civilii și nici nu ar asigura securitatea Israelului pe termen lung.

Forțele de Apărare ale Israelului susțin că au lovit „ținte militare aparținând Hezbollah” în Liban. Avioanele de vânătoare au „lovit mai multe” ținte în interiorul țării, inclusiv un complex militar și posturi de observare, a adăugat aceasta.

Biden spune că atacurile coloniștilor israelieni asupra palestinienilor din Cisiordania trebuie „să înceteze acum”. El a adăugat că nu se mai poate întoarce la status quo-ul dintre israelieni și palestinieni „cum era la 6 octombrie”