Soțiile angajaților ambasadei Rusiei din Republica Moldova au depus plângeri privind hărțuirea sexuală repetată a copiilor lor minori de către un ofițer de contrainformații detașat la reprezentanța diplomatică din Chișinău, scrie site-ul rusesc de investigații The Insider.

​Ambasada Rusiei la Chişinău Foto: Valery Sharifulin / TASS / Profimedia

Printre victime s-au numărat copiii a doi diplomați și fiul unui ofițer de carieră din cadrul Serviciul de Informații Științifice și Tehnice al SVR, serviciul de informații externe al Rusiei.

Femeile au cerut în plângerea adresată Comisiei de investigații de la Moscova ca ofițerul, care în acte figurează drept „consultant în securitate informatică” să fie cercetat penal, potrivit sursei citate.

The Insider scrie că este vorba de un ofițer al Direcției de Contrainformații Externe din cadrul SVR, care era însărcinat la ambasada de la Chișinău cu contracararea agenților de informații străini.

Înainte de a fi detașat în Republica Moldova, el a activat sub acoperire diplomatică în Germania și Georgia.

Angajații ambasadei ruse din Rep. Moldova se tem că acuzațiile vor fi „ascunse sub preș”

O sursă de la ambasada Rusiei la Chișinău a declarat pentru jurnaliștii de investigație că părinții s-au plâns în mod repetat de pedofil ambasadorului Oleg Vasnețov, dar că acesta a cerut ca bărbatul „să fie lăsat să lucreze liniștit până la pensie”.

Părinții cred că „nimeni nu are nevoie de acest scandal acum și problema va fi, cel mai probabil, ascunsă sub covor”.

Ofițerul de contrainformații neagă categoric acuzațiile la adresa sa și le cataloghează ca fiind „o născocire completă”. The Insider a aflat însă că acesta se află acum la Moscova și că plângerile la adresa sa sunt analizate de către Comisia de investigație a Rusiei, cazul fiind urmărit și de către parchetul general din capitala rusă.

O sursă din serviciile de informații familiară cu situația le-a spus jurnaliștilor că, după expulzarea a peste trei sute de „diplomați” ruși din Europa, în fapt angajați ai diferitelor servicii de informații și securitate ale Rusiei, atmosfera din cadrul acestora seamănă cu o „adevărată groapă a iadului”.

„Ofițerii stau acasă și consumă băutură, sunt numeroase certuri, se reclamă informându-se unii pe alții și incită colegii”, afirmă sursa citată, aceasta afirmând că nu exclude ca ofițerul de contrainformații să fi fost victima unei „calomnii”.

Încă un scandal de proporții la reprezentanța diplomatică a Rusiei de la Chișinău

Acesta nu este primul scandal de anvergură la ambasada Rusiei de la Chișinău. În 2020, jurnaliştii au publicat o anchetă despre ingerințele Kremlinului în alegerile din Republica Moldova. Aceasta conținea rapoarte ale președintelui de atunci al Republicii Moldova, Igor Dodon, despre propriile sale activități, pe care le-a transmis în secret ambasadorului rus Oleg Vasnețov.

În 2023, după o anchetă comună realizată de The Insider și Jurnal TV (televiziune din Rep. Moldova) despre spioni aflați sub acoperișul ambasadei Rusiei la Chișinău, a izbucnit un scandal diplomatic, iar autoritățile moldovene au expulzat 36 de angajați ai misiunii diplomatice ruse.

Site-ul de investigații The Insider a fost declarat „agent al străinătății” de către Rusia încă din iulie 2021, înainte de reprimarea totală a libertății presei și a opoziției care a urmat declanșării invaziei în Ucraina.

După începerea invaziei autoritățile ruse au blocat accesul la The Insider, concomitent cu interzicerea mult mai cunoscutului site Bellingcat în iulie 2022. The Insider își are sediul în Letonia, unde a fost mutat tocmai pentru a-l proteja de autoritățile ruse, în timp ce Bellingcat este înregistratî în Olanda.

