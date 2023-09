INTERNATIONAL Vineri, 01 Septembrie 2023, 12:18

Acțiunile celui mai mare producător european de cupru - Aurubis au scăzut vineri la prânz cu peste 15% după ce compania a anunțat că a fost victima unui furt de metale în valoare de sute de milioane de euro.

Cupru reciclat adus in fabrica pentru prelucrare Foto: DENIS CHARLET / AFP / Profimedia

„În timpul unei inventarieri programate a stocurilor de metale, Aurubis a identificat discrepanțe considerabile (...), ceea ce ne-a făcut să concluzionăm că am fost ținta unor activități frauduloase. Am solicitat sprijinul Oficiului de Stat de Investigații Criminale”, arată compania într-un comunicat.

Valoarea exactă a daunelor nu poate fi încă evaluată cu exactitate, dar firma nu exclude ca pagubele să fie în intervalul a câtorva sute de milioane de euro.

Scandalul vine la circa două luni după un altul care a zguduit industria metalelor. Compania globală Trafigura a acuzat un comerciant născut în India- Prateek Gupta- că ar comis o fraudă cu nichel în valoare de 590 de milioane de dolari.

De asemena, scandaluri legate de fraudele cu metale au fost și în China, anul trecut, cândo investigație privind utilizarea frauduloasă a stocurilor de aluminiu s-a extins la trei companii suspectate că ar fi gajat stocuri de aluminiu de mai multe ori.

Ancheta vine după ce un comerciant, Ping An Trading Co Ltd, a fost păcălit să ofere finanțare pentru 30.000 de tone de lingouri de aluminiu, implicând un capital de 600 de milioane de yuani, când stocurile reale dintr-un depozit din provincia Guangdong erau mult mai mici