Kevin Mitnick, unul dintre cei mai celebri piraţi informatici, primul hacker care s-a numărat printre persoanele cele mai căutate în SUA în anii '90, a decedat duminică la vârsta de 59 de ani, a anunțat vineri presa americană, citată de BBC și News.ro.

Kevin Mitnick, cel mai faimos hacker din istorie Foto: John Hayes / Associated Press / Profimedia Images

Mitnick, care s-a reinventat într-un hacker „etic” în 2000 după ce a petrecut 5 ani în închisoare, suferea de cancer pancreatic. El a lăsat în urmă soţia sa însărcinată cu primul lor copil.

Supranumit „Condor”, Kevin Mitnick a fost considerat în anii '90 regele hackerilor, întrucât a reuşit să eludeze pentru o perioadă îndelungată autorităţile americane și să sustragă de la distanţă mii de fişiere de date, inclusiv secrete industriale şi numere de carduri bancare, despre care a afirmat însă că nu le-a folosit niciodată.

El a fost arestat în 1995 de către FBI, graţie sprijinului oferit de un alt specialist în securitate cibernetică, japonezul Tsutomu Shimomura, al cărui calculator Mitnick reuşise să-l pirateze.

Kevin Mitnick, hackerul american cu viață de film

Inculpat pentru folosirea ilegală a reţelei telefonice şi fraudă informatică, Mitnick a pledat vinovat la proces şi a fost condamnat la cinci ani de închisoare; o pedeapsă disproporţionată în opinia fanilor săi, care au organizat la acea vreme o mişcare mondială de sprijin, apelând inclusiv la atacuri informatice asupra website-urilor unor canale mass-media pe care au afişat bannerul „Free Kevin”.

După ieşirea din închisoare, el a devenit un „white hat”, numele dat hackerilor etici aleşi de companii să le testeze securitatea informatică.

Kevin Mitnick a susţinut chiar şi conferinţe şi a scris mai multe cărţi despre biografia sa şi securitatea cibernetică, precum „Ghost in the Wires: My Adventures as the World's Most Wanted Hacker” (2011).

Viaţa sa a inspirat un film, Takedown, al regizorului Joe Chappelle. Shimomura, cel care a ajutat la prinderea sa, a fost unul dintre scenariștii lungmetrajului.