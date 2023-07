INTERNATIONAL Miercuri, 19 Iulie 2023, 08:09

Mii de pisici au murit în Cipru, iar experţii avertizează că o tulpină mai virulentă a unui coronavirus felin provoacă o boală gravă la aceste animale. Separat, zeci de pisici au murit după ce au fost infectate cu gripă aviară în Polonia.

Experţii se întreabă dacă creşterea numărului de decese indică ceva şi dacă, având în vedere că multe persoane au pisici de companie acasă, există vreo dovadă a unui risc crescut pentru oameni, relatează The Guardian.

Focarul din Cipru implică un coronavirus felin care nu are legătură cu Covid-19, dar care circulă, de asemenea, la pisici în Marea Britanie. Acest coronavirus nu infectează oamenii. În mod normal, virusul provoacă doar o uşoară tulburare de stomac, dar poate duce la peritonită infecţioasă felină (FIP), în care globulele albe se infectează, răspândind virusul în corpul pisicii şi declanşând o reacţie inflamatorie adesea fatală în abdomen, rinichi şi creier.

La începutul acestui an, medicii veterinari au raportat o creştere bruscă a numărului de pisici care suferă de FIP în diverse locuri din Cipru. De la trei şi, respectiv, patru cazuri confirmate prin PCR în 2021 şi 2022, s-a ajuns la 98 de cazuri în ianuarie. Săptămâna trecută, Dinos Ayiomamitis, şeful Societăţii pentru Protecţia şi Bunăstarea Pisicilor (PAWS) Cipru, a făcut afirmaţia dramatică potrivit căreia aproximativ 300.000 de pisici au murit din cauza PIF începând din ianuarie, deşi ulterior a precizat că acesta a fost un calcul aproximativ bazat pe o mortalitate estimată la 20-30% în rândul celor aproximativ 1 milion de pisici din insulă.

"Nu am validat încă aceste cifre", a declarat Dr. Charalampos Attipa, lector senior în patologie clinică veterinară la Universitatea din Edinburgh şi unul dintre oamenii de ştiinţă care investighează epidemia. El a spus că ultimele cifre arată că numărul cazurilor a crescut cu un multiplu de 40, de la an la an. "În mod cert, cifrele sunt de ordinul miilor, dar (numărul) exact este greu de spus", menţionează profesorul.

Oricum ar fi, Attipa a declarat că evoluţia este "foarte alarmantă" şi arată că o tulpină mai virulentă este în circulaţie.

Echipa din Edinburgh a efectuat secvenţierea genomului pentru a stabili dacă virusul a suferit mutaţii. În caz afirmativ, este posibil ca pandemia să fi determinat indirect apariţia unei noi tulpini: întrucât pisicile pot fi infectate cu virusul care provoacă Covid-19, multe dintre ele sunt purtătoare de noi anticorpi care ar fi putut determina evoluţia coronavirusurilor feline existente.

Medicii veterinari din Liban, Turcia şi Israel, ţări care au, de asemenea, populaţii mari de pisici vagaboande, au raportat creşteri similare, a declarat Attipa, deşi nu există dovezi ale unui model similar în Marea Britanie sau în Europa. Răspândirea virusului în Marea Britanie ar fi probabil mai lentă, deoarece există mai puţine pisici vagaboande, iar PIF este tratabilă, însă antiviralele pot costa 5.000 de lire sterline pentru un tratament.

Asociaţia Veterinară Britanică (BVA) recomandă ca pisicile aduse din Cipru să fie testate înainte de călătorie şi să nu fie transportate în cazul în care testul este pozitiv.

Dr. Justine Shotton, vicepreşedinte senior al BVA, a declarat: "Cazurile raportate de peritonită infecţioasă felină (FIP) în Cipru sunt, de înţeles, îngrijorătoare. Cu toate acestea, FIP este o afecţiune întâlnită la pisicile din Marea Britanie şi, prin urmare, în timp ce testele sunt în curs de desfăşurare pentru a determina dacă este vorba de o nouă tulpină a virusului, sfatul nostru actual pentru proprietarii de pisici este să contacteze medicul veterinar dacă au orice îngrijorare cu privire la sănătatea sau bunăstarea animalului lor de companie şi să discute orice opţiuni de asistenţă medicală preventivă".

PROBLEMA GRIPEI AVIARE LA FELINE

Între timp, autorităţile poloneze investighează un focar de gripă aviară H5N1 înalt patogenă la pisicile domestice. Până la data de 11 iulie, 29 de pisici au fost testate pozitiv pentru gripa H5N1 în 13 regiuni ale ţării. Simptomele au inclus dificultăţi de respiraţie, diaree cu sânge şi simptome neurologice. Unsprezece dintre pisici au murit, iar alte 14 au fost eutanasiate.

Deşi au mai fost raportate anterior infecţii sporadice cu gripa H5N1 la pisici, "acesta este primul raport privind un număr mare de pisici infectate pe o zonă geografică extinsă în cadrul unei ţări", a precizat Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

De asemenea, se raportează din ce în ce mai multe cazuri de decese la alte specii de mamifere, inclusiv la câini de companie, nurci de crescătorie, foci şi lei de mare.

Dr. Gregorio Torres, şeful departamentului ştiinţific al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a declarat că "există o schimbare recentă de paradigmă în ecologia şi epidemiologia gripei aviare care a sporit îngrijorarea la nivel mondial, deoarece boala s-a răspândit în noi regiuni geografice şi a provocat dispariţii neobişnuite de păsări sălbatice, precum şi o creştere alarmantă a numărului de cazuri la mamifere".

Cercetările privind sursa infecţiilor la pisici continuă, dar printre posibilităţi se numără contactul direct sau indirect cu păsări infectate sau cu mediul acestora, precum şi consumul de păsări infectate sau de alimente contaminate cu virusul. Dintre cele 25 de pisici pentru care sunt disponibile informaţii, două trăiau în aer liber, 18 erau pisici de interior cu acces la balcon, terasă sau grădină, iar cinci erau ţinute complet în interior. Se pare că şapte dintre pisici au avut posibilitatea de a intra în contact cu păsări sălbatice.

Niciunul dintre proprietarii pisicilor nu pare să fi fost infectat. Până la data de 12 iulie, niciuna dintre cele 70 de persoane care au fost în contact cu pisicile care au fost testate pozitiv pentru virus nu a raportat simptome. Din acest motiv, riscul pentru proprietarii de pisici şi pentru medicii veterinari care au fost expuşi la pisici infectate este evaluat ca fiind de la scăzut la moderat, iar riscul pentru populaţia generală este scăzut.

Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară a recomandat ca proprietarii să îşi ţină pisicile în casă, iar câinii în lesă în zonele în care a fost confirmată o circulaţie extinsă a gripei H5N1 la păsările sălbatice. De asemenea, organizaţiile locale de sănătate monitorizează îndeaproape virusurile în circulaţie, în toată lumea, pentru a detecta orice semn că acestea devin mai periculoase pentru oameni.

