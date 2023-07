INTERNATIONAL Miercuri, 05 Iulie 2023, 14:19

6

Preşedintele francez Emmanuel Macron a promis „răspunsuri fundamentale” după o săptămână de violenţe în întreaga ţară, declanşate după decesul unui adolescent de origine algeriană împuşcat de un poliţist în cursul unui control rutier la Paris, relatează miercuri dpa și Agerpres.

Emmanuel Macron Foto: Eliot Blondel-Pool / Sipa Press / Profimedia Images

La întâlnirea de marţi cu 241 de primari din localităţi afectate de revolte, şeful statului a subliniat că se impune un „răspuns pe măsura” lucrurilor prin care a trecut Franţa şi s-a oferit să acorde „sprijin moral” şi ajutor la refacerea facilităţilor publice distruse.

Macron a remarcat cu acest prilej că „vârful” revoltelor a trecut, adăugând însă că mai este nevoie de precauţie în zilele şi săptămânile următoare şi că prioritatea trebuie să o constituie o „ordine durabilă”.

El a menţionat şi că trebuie luată în considerare blocarea social media pentru a preveni noi revolte.

„Dacă lucrurile scapă de sub control, ai putea fi pus în situaţia de a reglementa (reţelele sociale) sau de a le închide. Desigur, acest lucru nu trebuie făcut sub impulsul momentului şi mă bucur că nu am procedat aşa”, a insistat Macron, care anterior acuzase social media că alimentează această violenţă, menţionând în special Snapchat şi TikTok, platforme pe care se organizează „adunări violente”.

Bilanțul de până acum al violențelor din Franța

Un bilanţ prezentat miercuri de Ministerul de Interne francez şi citat de AFP a indicat că intensitatea revoltelor începute pe 27 iunie a continuat să scadă în noaptea de marţi spre miercuri, tendinţă înregistrată începând de duminică.

Conform acestui bilanţ, pe plan naţional 16 persoane au fost reţinute, şapte dintre ele la Paris, şi opt clădiri au fost incendiate sau avariate, fiind înregistrate în total 202 incendii în spaţii publice, mai ales pubele şi maşini. Sute de magazine au fost la rândul lor devastate în timpul violențelor.

Circa 45.000 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi în cursul nopţii şi niciunul nu a fost rănit. Marţi, autorităţile au anunţat că 3.625 de persoane au fost reţinute pe plan naţional de la începutul revoltelor, dintre care 1.124 minori, 990 dintre ele fiind deferite justiţiei şi 380 încarcerate.

Ministrul de interne Gerald Darmanin a atenţionat marţi în parlament împotriva stigmatizării străinilor în urma acestor violenţe, subliniind că mai puţin de 10% dintre cei arestaţi în ultimele zile nu sunt cetăţeni francezi şi doar 40 dintre ei urmează să fie expulzaţi.

„Nu vrem ură împotriva poliţiei sau a străinilor. Vrem dragoste faţă de republică”, a declarat Darmanin.