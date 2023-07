Preşedintele american Joe Biden va întreprinde un turneu diplomatic în Europa între 9 şi 13 iulie, urmând să viziteze mai întâi Marea Britanie, să fie prezent la summitul NATO din Lituania şi apoi va ajunge în Finlanda, a anunţat Casa Albă duminică, potrivit AFP.

Joe Biden, la bordul Air Force One Foto: Adam Schultz / AP - The Associated Press / Profimedia