Parada Trooping the Colour, sărbătoarea marcând ziua de naştere a monarhului britanic, are loc sâmbătă, la Londra şi este pentru prima dată când această ceremonie este dedicată noului monarh, Regele Charles al III-lea. 70 de aeronave vor survola cu această ocazie celebrul bulevard The Mall şi Palatul Buckingham, multe dintre ele implicate activ în operaţiuni în întreaga lume în acest an, inclusiv în cadrul misiunii NATO de poliţie aeriană din Europa de Est şi în evacuarea cetăţenilor britanici din Sudan.

Trooping of the Colour la Palatul Buckingham Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Evenimentele încep în jurul orei locale 10.00 (12.00, ora României).

Rolul de monarh al Marii Britanii vine cu o listă destul de lungă de avantaje - dar poate că unul dintre cele mai de invidiat este posibilitatea de a-ţi sărbători ziua de naştere nu o dată, ci de două ori pe an. Regele Charles s-a bucurat de prima sa zi de naştere - cea reală - ca monarh la 14 noiembrie. Dar în acest weekend, conform tradiţiei, îşi va sărbători din nou ziua - în mod oficial şi public - pentru prima dată de când a urcat pe tron.

Regii şi reginele Marii Britanii şi-au dublat festivităţile pentru ziua de naştere încă din secolul al XVIII-lea, organizând atât o celebrare publică - aniversarea oficială - cât şi un eveniment privat, la data reală. Motivul este destul de simplu: nimeni nu vrea ca ploaia să le strice parada, aşa că, încă din anii 1740, monarhii şi-au lăsat pentru vară petrecerile pline de fast.

Tradiţia se crede că a început cu regele George al II-lea, în 1748, care era pasionat de petreceri. Acesta este anul în care sărbătoarea anuală Trooping the Colour din Marea Britanie a fost asociată pentru prima dată cu ziua de naştere a suveranului. Ca şi Charles al III-lea, Regele George se născuse în noiembrie, când vremea în Marea Britanie este adesea departe de a fi ideală.

Trooping the Colour - o paradă militară la Londra - exista anterior ca eveniment de sine stătător. A fost oficial şi permanent reprofilată ca sărbătoare a zilei de naştere a suveranului după ce George al III-lea a devenit rege în 1760.

Edward al VII-lea, care i-a succedat reginei Victoria şi a domnit până în primul deceniu al secolului XX, a fost primul monarh care a primit omagiile în persoană.

Regele Charles va apărea călare pe cal

Această tradiţie anuală revine sâmbătă la Londra şi, ca în fiecare an, este de aşteptat să atragă mulţimi uriaşe pe bulevardul The Mall din faţa Palatului Buckingham.

Anul trecut, la ultima paradă Trooping the Colour dedicată Reginei Elizabeth II şi Jubileului ei de Platină, vedeta din balconul Palatului Buckingham a fost unul dintre strănepoţi. Fiul cel mic al prinţului William, Louis, care tocmai împlinise 4 ani, a făcut deliciul publicului şi al presei cu grimasele sale, mai ales în timpul paradei aeriene.

Pentru prima sa paradă în calitate de suveran, Charles îşi va face apariţia călare pe cal. Charles se va alătura celor 1.500 de soldaţi care vor defila, precum şi celor 300 de cai care vor lua parte la ceremonia în onoarea sa. Sunt implicate Cavaleria Casei Regale şi cele cinci regimente de gărzi - Grenadier, Coldstream, Scoţienii, Garda Irlandeză şi Garda Galeză. Este pentru prima dată când un monarh în funcţie se alătură paradei după ce defuncta regină Elizabeth a II-a făcuse acest lucru în 1986, scrie CNN.

Regele Charles va fi întâmpinat la parada gărzilor călare cu un salut regal, după care va inspecta gărzile galeze cu celebrele lor căciuli din blană de urs.

Prinţul William, în calitatea sa de colonel al gărzilor galeze, a făcut o ultimă trecere în revistă a pregătirilor sâmbăta trecută, pentru a se asigura că totul este perfect pentru prima mare paradă a tatălui său. În cadrul repetiţiei, regimentul a efectuat manevre complicate de exerciţii pe câmpul de luptă, pe muzică.

Palatul Kensington a declarat că programul muzical din acest an va avea "o temă distinct galeză", cu noi compoziţii ale formaţiei, special pentru această ocazie. William a lăudat trupele după şedinţa de repetiţii pentru că au făcut "o treabă foarte bună" în "condiţii dificile", după ce mai mulţi membri ai gărzii au leşinat, pe fondul temperaturilor deja sufocante ale verii din Londra. Regina Camilla i se va alătura soţului ei în timp ce vor urmări cum Batalionul 1 al Gărzilor galeze îşi va desfăşura trupele.

Peste 400 de muzicieni din zece fanfare şi corpuri de tobe vor mărşălui şi vor cânta la unison. 113 cuvinte de comandă sunt rostite de către ofiţerul care comandă parada.

Traseul paradei se va întinde de la Palatul Buckingham, de-a lungul The Mall, până la Horse Guards Parade, Whitehall şi înapoi.

Iar după spectacole, regele - la fel ca răposata sa mamă înaintea lui - se va întoarce la palat şi lui i se vor alătura alţi membri ai familiei regale la balcon, pentru a urmări zborul Forţelor Aeriene Regale.

Spectacolul aerian

70 de aeronave vor survola The Mall şi Palatul Buckingham, începând cu ora 13:00. Vor participa aeronave din toate cele trei forţe armate, inclusiv avioane istorice, elicoptere, avioane de luptă, de transport aerian, de antrenament şi de prezentare. Vor participa avioane din Marina Regală, Armata Britanică şi Forţele Aeriene Regale, potrivit Ministerului britanic al Apărării.

Avioanele vor decola din 15 locaţii diferite din Marea Britanie înainte de a se alătura în sud-estul Angliei ca să zboare peste capitală.

Evenimentul va cuprinde un mix de aeronave, de la Battle of Britain Memorial Flight care datează din anii 1940 şi C-130 Hercules în ultimul său zbor ceremonial înainte de a se retrage din serviciu, la mai multe avioane de luptă Typhoon şi la Envoy IV CC1, care şi-a făcut debutul în zbor.

Sărbătoarea va culmina cu un spectacol de culoare lansat de piloţii RAF în culorile drapelului naţional, roşu, alb şi albastru.

O paradă aeriană de dimensiuni similare fusese planificată pentru Încoronarea Regelui în luna mai, dar a fost redusă din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Aşadar, va fi un program diferit faţă de ziua reală de naştere a suveranului, din noiembrie, deşi nici ea nu a fost lipsită de festivităţi. La prima sa aniversare ca rege, Charles s-a bucurat de o interpretare specială a melodiei "La mulţi ani" de către fanfara cavaleriei la Palatul Buckingham. La prânz a existat o salvă regală cu 41 de tunuri în Green Park, aflat în apropiere, şi o salvă cu 62 de tunuri la Turnul Londrei.

Dar, în timp ce adevărata petrecere - şi una dintre cele mai definitorii imagini ale monarhiei britanice - are loc sâmbătă, celebrarea va fi probabil emoţionantă, marcând primul Trooping the Colour pentru altcineva decât Regina Elizabeth a II-a, în şapte decenii.

Anna Wintour de la revista Vogue şi scriitorul Ian McEwan, printre personalităţile de onoare la prima aniversare publică a Regelui Charles

Redactorul-şef al revistei Vogue, Anna Wintour, scriitorul Ian McEwan şi imunologul şi geneticianul John Bell au fost numiţi vineri Companioni de Onoare, un ordin limitat la 65 de persoane, pe lista de onoare de la prima aniversare publică a Regelui Charles, conform Reuters.

Anne Wintour, care este editor al revistei Vogue din SUA din 1988, este una dintre cele mai puternice personalităţi din lumea modei şi o filantroapă care a strâns peste 300 de milioane de dolari pentru Institutul pentru Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din SUA.

Ian McEwan, care a fost numit în acest ordin pentru serviciile aduse literaturii, este autorul unor romane apreciate, printre care "Amsterdam", "Atonement" (Ispăşire) şi "Enduring Love".

Regele Charles, în vârstă de 74 de ani, este născut pe 14 noiembrie. (Sursa: News.ro)