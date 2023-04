Armata chineză a lansat sâmbătă trei zile de exerciții militare în strâmtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor cu insula după o întâlnire în Statele Unite între președintele Tsai Ing-wen și cel de-al treilea oficial american, potrivit AFP.

Exercitii militare chineze in jurul Taiwanului Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia