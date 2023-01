INTERNATIONAL Duminică, 29 Ianuarie 2023, 06:39

D. Popa • HotNews.ro

0

Departamentul de Poliţie din Memphis a anunţat, sâmbătă, că va dezactiva pentru totdeauna unitatea SCORPION a departamentului, potrivit CNN. Unii dintre cei cinci foşti poliţişti din Memphis acuzat în agresiunea fatală asupra lui Tyre Nichols erau membri ai unităţii, care avea sarcina de a se confrunta cu infracţionalitatea în creştere din oraş.

Incidentul din Memphis Foto: City of Memphis / AP / Profimedia

”În procesul de a-i asculta cu atenţie pe membrii familiei lui Tyre Nichols, liderii comunităţii şi poliţiştii neimplicaţi, care au defăşurat o muncă de calitate în misiunile lor, este în interesul tuturor să dezactivăm permanent unitatea SCORPION”, se arată într-un comunicat al departamentului de Poliţie.

”Ofiţerii care făceau parte din această unitate sunt de acord fără rezerve cu următorul pas”, adaugă sursa citată.

”Deşi faptele odioase ale unora aruncă un nor de dezonoare asupra titlului SCORPION, este imperativ ca noi, Departamentul de Poliţie din Memphis, să facem paşi proactivi în procedul de vindecare al tuturor celor afectaţi. Departamentul de poliţie din Memphis rămâne angajat în a servi comunitatea şi a luat orice măsură posibilă pentru a reclădi încrederea care a fost afectată negativ de moartea lui Tyre Nichols”, se mai arată în document.

Atunci când a fost lansată, în 2021, unitatea SCORPION – abrevierea de la Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods (Operaţiuni împotriva Infracţionalităţii Stradale pentru a Restabili Pacea în Cartierele Noastre – n.r.) – a fost anunţată de liderii locali ca un răspuns direct la unele dintre cele mai grave infracţiuni din oraş, inclusiv omoruri.

Unitatea a fost folosită în misiuni ţintite, ofiţerii fiind trimişi în zone unde Poliţia monitoriza creşteri ale infracţiunilor cu violenţă.

În contextul morţii lui Nichols şi al dezvăluirilor că unii dintre ofiţerii implicaţi erau membri ai unităţii, CNN a relatat că SCORPION a fost dezactivată în timpul unei evaluări a tuturor acestor unităţi.

Avocatul familiei lui Nichols, Antonio Romanucci, a cerut Poliţiei din Memphis să dizolve unitatea imediat şi definitiv.

(sursa: news.ro)