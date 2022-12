​Cincisprezece persoane au fost spitalizate şi situaţia de urgenţă declarată în oraşul Pirot din sud-estul Serbiei în urma unei scurgeri de amoniac provocată de deraierea unui tren de marfă în apropiere, a informat presa locală, citată de Reuters și Agerpres.

Ambulanta in Serbia Foto: Darko Vojinovic / AP - The Associated Press / Profimedia