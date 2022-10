INTERNATIONAL Sâmbătă, 22 Octombrie 2022, 11:41

HotNews.ro

Conor Kennedy, nepot al fostului președinte american John F. Kennedy, a dezvăluit că s-a înrolat în secret și a luptat în cadrul Legiunii Internaționale din Ucraina.

Conor Kennedy Foto: Arena LTDA / Alamy / Alamy / Profimedia

Conor este nepotul fostului senator american și procuror general Robert F. Kennedy, asasinat în 1964, la un an după asasinarea fratelui său, fostul președinte american JFK.

Informația privind participarea la luptele contra invaziei ruse a fost postată de Conor Kennedy pe Instagram și, până la ora publicării articolului, nu a fost confirmată nici de ucraineni, nici de autoritățile americane.

Povestea postată de Conor Kennedy

„Știu că această informație va ieși la iveală, așa că vreau să-mi spun mai întâi punctul meu de vedere, pentru a-i încuraja pe alții să acționeze. La fel ca mulți oameni, am fost profund mișcat de ceea ce am văzut că s-a întâmplat în Ucraina în ultimul an.

Am vrut să ajut. Când am auzit despre Legiunea Internațională a Ucrainei, am știut că voi merge și m-am dus la ambasadă pentru a mă înrola a doua zi.

I-am spus unei singure persoane de aici unde mă aflam și i-am spus unei singure persoane de acolo numele meu real. Nu am vrut ca familia sau prietenii mei să se îngrijoreze și nu am vrut să fiu tratat diferit acolo.

Când m-am înrolat, nu aveam nicio experiență militară anterioară și nu eram un bun trăgător, dar puteam să car lucruri grele și am învățat repede. De asemenea, eram dispus să mor acolo. Așa că în curând au fost de acord să mă trimită pe frontul de nord-est.

Timpul petrecut în Ucraina nu a fost lung, dar am văzut multe și am simțit o mulțime de lucruri. Mi-a plăcut să fiu soldat, mai mult decât mă așteptam. Este înfricoșător. Dar viața este simplă, iar recompensele pentru a găsi curaj și a face binele sunt substanțiale.

Prietenii mei de acolo știu de ce a trebuit să mă întorc acasă. Le voi fi mereu dator pentru exemplul lor. Știu că sunt norocos că am reușit să mă întorc, dar și eu mi-aș asuma din nou toate riscurile pe care ni le-am asumat.

Acest război, ca toate celelalte, este oribil. Oamenii pe care i-am întâlnit au fost cei mai curajoși pe care i-am cunoscut vreodată. Colegii mei legionari - care proveneau din țări, medii, ideologii diferite - sunt adevărați luptători pentru libertate.

La fel ca și cetățenii pe care i-am cunoscut, dintre care mulți au pierdut totul în lunga lor luptă împotriva oligarhiei și pentru un sistem democratic. Ei știu că acesta nu este un război între egali, ci o revoluție.

Acest război va modela soarta democrației în acest secol. Ar mai fi multe de spus despre politica sa și despre rolul guvernelor occidentale acolo.

Deocamdată, vă voi îndemna doar să ajutați în calitate personală. Alăturați-vă legiunii, ajutați la graniță sau trimiteți provizii medicale. În fiecare zi, cineva de acolo sacrifică totul pentru o pace durabilă. Nu li se poate cere să acționeze singuri.”