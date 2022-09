INTERNATIONAL Marți, 20 Septembrie 2022, 19:56

HotNews.ro

Parchetul din Bayonne, Franța, a confirmat marți deschiderea unei anchete privind "amenințările cu moartea" la adresa opozantului rus Vladimir Osechkin, dar nu dispune de "nicio dovadă obiectivă" care să susțină tentativa de asasinat căreia acesta spune că i-a fost victimă la domiciliul său din Biarritz săptămâna trecută, potrivit AFP.

Penitenciar Foto: Agerpres

O anchetă preliminară, încredințată poliției judiciare din Bayonne, a fost deschisă în urma unei plângeri depuse la 10 martie "pentru amenințări cu moartea" de către Osechkin, director al Gulagu.net, un ONG care denunță tortura și corupția din închisorile rusești.

Aceste amenințări, "care ar urma denunțurilor și anchetelor sale cu privire la abuzurile comise în închisorile rusești, cărora le-ar fi fost victimă", sunt "luate cu cea mai mare seriozitate", a precizat procurorul general Jérôme Bourrier într-un comunicat.

Au fost puse în aplicare măsuri pentru "a asigura protecția lui Vladimir Osechkin" și "a verifica realitatea acestor amenințări", a adăugat el.

Vladimir Osechkin, refugiat politic, susține, de asemenea, că a scăpat de o tentativă de asasinat în seara zilei de 12 septembrie, în locuința sa de pe coasta bască.

"Când soția și copiii mei au sosit, am aprins lumina și am început să le dăm de mâncare copiilor, iar eu am observat un punct roșu (probabil un vizor laser) care se deplasa pe balustrada uneia dintre terase și apoi se îndrepta spre mine pe perete", a declarat marți, prin telefon, pentru AFP.

"Am stins lumina, ne-am întins pe podea, am închis obloanele și am sunat la poliție", a declarat Ossetchkine, care a menționat focuri de armă. "Când a venit poliția, au intrat în casă din partea cealaltă și când au încercat să deschidă oblonul unuia dintre balcoane, au auzit și ei focuri de armă, apoi au interogat vecinii care au auzit și ei aceste focuri de armă."

În declarația sa, procurorul din Bayonne a dat asigurări că "până în prezent, nu există nicio dovadă obiectivă care să susțină ipoteza unei tentative de asasinat împotriva lui Vladimir Osechkin săptămâna trecută.

În 2021, ONG-ul lui Osechkin a publicat videoclipuri cu violuri în închisorile rusești, precum și mărturii ale victimelor și, într-un caz rar, ale torționarilor, ceea ce a dus la deschiderea unei anchete de către autorități. Acesta susține că deține peste 1.000 de înregistrări video care arată torturi în închisoare.

Opozantul susține că a fost informat, la începutul lunii februarie, despre o intenție de asasinat împotriva sa și că, de atunci, a fost plasat sub protecția poliției.