Taiwanul, ”recunoscător” SUA după o importantă vânzare de arme, în condițiile incursiunilor tot mai dese ale avioanelor chineze

Taipeiul și-a exprimat "recunoștința" față de SUA pentru aprobarea vânzării de armament, care va permite menținerea la zi a sistemului de apărare antiaeriană Patriot."Aceasta este a doua vânzare de arme către Taiwan de când președintele Joe Biden a preluat mandatul și prima din acest an", a declarat purtătorul de cuvânt al președinției taiwaneze, Xavier Chang."Acest lucru reflectă alianța tare ca piatra dintre Taiwan și Statele Unite", a adăugat el.Ministerul taiwanez al Apărării a spus că se așteaptă ca livrarea să aibă loc în luna martie. Potrivit unei declarații a Agenției americane de cooperare în domeniul apărării și securității, acordul acoperă sprijinul tehnic și întreținerea sistemelor de apărare aeriană și va "asigura disponibilitatea operațiunilor aeriene"."Beneficiarul va folosi această capacitate ca mijloc de descurajare împotriva amenințărilor regionale și pentru a consolida apărarea internă", a precizat agenția americană.Avioanele chineze au dat târcoale tot anul trecutXXXXTaiwanul, care are propriul guvern democratic, trăiește sub amenințarea constantă a Chinei, care revendică suveranitatea asupra insulei și a promis că o va recupera, dacă este necesar, prin forță.În ultimele luni, Beijingul a intensificat incursiunile în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului, 969 de avioane de război chinezești fiind reperate de autoritățile taiwaneze anul trecut, potrivit unei numărători AFP, mult peste dublul celor 380 din 2020.Patriot este un sistem de rachete sol-aer extrem de mobil care ar oferi o apărare crucială împotriva avioanelor de luptă chinezești.Washingtonul recunoaște din punct de vedere diplomatic Beijingul, nu Taipeiul, dar Congresul SUA s-a angajat să vândă arme Taiwanului pentru apărarea teritoriului său.Fostul președinte american Donald Trump, în dezacord cu Beijingul pe o serie de probleme, de la comerț la securitate națională, a accelerat vânzările de arme către Taiwan în timpul mandatului său.Aceste vânzări au inclus drone, sisteme de rachete și avioane de luptă de nouă generație.