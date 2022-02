Whoopi Goldberg, suspendată 2 săptămâni de ABC News după ce a spus că în Holocaust au fost implicate ”două grupuri de albi”

Televiziunea ABC News a anunțat că Goldberg va fi suspendată din emisiune timp de două săptămâni după "comentariile sale greșite și dureroase".Măsura vine în condițiile în care actrița și vedeta TV a spus în cadrul emisiunii The View de la ABC că genocidul evreilor de către naziști "nu a fost o chestiune de rasă". Ea și-a cerut scuze ulterior , dar apoi a provocat iar probleme în timp ce încerca să își explice declarațiile.Într-o notă adresată personalului marți seară, președintele ABC News, Kim Godwin, a scris: "Cu efect imediat, o suspend pe Whoopi Goldberg timp de două săptămâni pentru comentariile sale greșite și dureroase."Deși Whoopi și-a cerut scuze, i-am solicitat să își ia timp să reflecteze și să învețe despre impactul comentariilor sale”, a adăugat Godwin.Anunțul conducerii vine după ce marți Goldberg și-a cerut scuze public pentru a treia oară. "Ieri, în emisiune, m-am exprimat greșit", a spus ea în deschiderea talk-show-ului."[Holocaustul] este într-adevăr despre rasă, pentru că Hitler și naziștii îi considerau pe evrei ca fiind o rasă inferioară."Acum, cuvintele contează, iar ale mele nu fac excepție. Regret comentariile mele și mă corectez. De asemenea, sunt alături de poporul evreu".Actrița în vârstă de 66 de ani, câștigătoare a premiului Oscar, care participă la emisiunea The View din 2007, a făcut pentru prima dată aceste comentarii controversate în emisiunea de luni, în timp ce discuta despre interzicerea de către un consiliu școlar din Tennessee a unui roman grafic despre Holocaust, pe motiv că acesta prezenta nuditate, blasfemii și sinucideri.Din cauza scandalului, ea a tramsmis un comunicat cu scuze câteva ore mai târziu.Dar luni seară, în cadrul emisiunii "The Late Show with Stephen Colbert" de pe CBS, în timp ce încerca să își clarifice afirmațiile, ea a spus că naziștii au mințit și că, de fapt, au avut probleme legate de etnie, nu de rasă, ceea ce a provocat și mai multă reacții.Nu este prima dată când Goldberg provoacă controverse.Ea a declarat în 2009 că regizorul de film Roman Polanksi - care a pledat vinovat de "sex ilegal cu un minor" în 1977 - nu a fost vinovat de "viol-viol".De asemenea, ea i-a luat apărarea lui Bill Cosby în timp ce acesta se confrunta cu acuzații de agresiune sexuală, înainte de a reveni asupra afirmațiilor sale pe fondul reacțiilor critice la declarația ei..