O femeie din SUA a găsit în căsuța de spam un email care o anunța că a câștigat 3 milioane de dolari la loterie

Bilete la loterie in SUA

O femeie din SUA a descoperit că a câștigat 3 milioane de dolari la loterie după ce și-a verificat căsuța de spam căutând un alt email, scrie BBC . Laura Spears, în vârstă de 55 de ani, cumpărase online un bilet Mega Millions (care costă doi dolari) de la loteria de stat, după ce a văzut că reportul urcase la câteva sute de milioane de dolari.„Câteva zile mai târziu, căutam un e-mail de la cineva, așa că am verificat și căsuța de spam”, le-a spus ea oficialilor loteriei.„Atunci am văzut un e-mail de la loterie care spunea că am câștigat. Cum nu-mi venea să cred ce citeam, m-am conectat la contul meu de pe site-ul Loteriei pentru a mă convinge”, a spus ea, declarându-se „șocată” de câștigul neașteptat.Acum plănuiește să se pensioneze mai devreme și să-și verifice mai atent e-mailurile. „Am adăugat adresa de email a Loteriei Michigan pe lista mea de expeditori siguri, în cazul în care voi mai avea vreodată norocul să primesc un alt e-mail cu vreun premiu”, a mai spus ea.