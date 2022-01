Danemarca va închiria celule în Kosovo pentru a rezolva problema supraaglomerării închisorilor / Taxa anuală pe care o va plăti Copenhaga

Acordul, prin care cele două țări au semnat luni o declarație de intenție, se va desfășura pe o perioadă inițială de cinci ani, se arată într-un comunicat comun. Copenhaga va plăti o taxă anuală de 15 milioane de euro pentru a închiria celulele.

„Există posibilitatea unei prelungiri automate pentru aceeași perioadă”, a adăugat acesta.

Săptămâna trecută, Copenhaga a indicat că prizonierii trimiși în Kosovo vor fi străini supuși deportarii după ispășirea pedepsei.

Din 2015, populația din închisorile din Danemarca a crescut cu aproape 20%, iar numărul gardienilor a scăzut cu aceeași proporție, provocând probleme cu supraaglomerarea.

Deținuții vor fi trimiși la o închisoare din Gnjilane – oraș situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Priștina, începând din 2023.

Cu toate acestea, mai multe ONG-uri care monitorizează sistemul corecțional din Kosovo și-au exprimat îngrijorarea că transferul a aproximativ 200 de deținuți la închisoarea din Gnjilane pentru a face loc prizonierilor danezi ar suprapopula în mod natural alte închisori.

Sistemul penitenciar din Kosovo are o capacitate de până la 2.500, dintre care aproximativ 700-800 sunt încă libere.

Un gardian danez va fi de așteptat să conducă noua unitate de 300 de celule, însoțit de unul albanez și de alt personal local. În această unitate de vor aplica legile daneze.

Aproximativ 350 de deținuți erau de așteptat să fie deportați până în 2020, după ce și-au încheiat pedepsele în închisorile daneze.

Anterior, Norvegia și Belgia au închiriat celule de închisoare în Olanda.

Ministrul justiţiei danez, Nick Haekkerup, a declarat în timp ce semna o scrisoare de intenţie cu omoloaga sa, kosovar-albaneza Albulena Haxhiu, că acordul va rezolva problema îngrijorătoare a ţării sale privind suprapopularea închisorilor.

„Acesta este un acord revoluționar care va crea spațiu real în închisorile noastre și va ușura presiunea asupra ofițerilor noștri”, a continuat Haekkerup.

