Un român din Irlanda povestește coșmarul prin care trece după ce a fost acuzat pe nedrept de crimă

Un român care trăiește în Irlanda de 23 de ani și care a fost suspectat în mod eronat de uciderea unei tinere profesoare povestește pentru un ziar irlandez cum a devenit viața sa un coșmar din cauza detenției, a interogărilor, dar și a mass-mediei, a rețelelor sociale și a grupurilor de extremiști care răspândesc mesaje de ură la adresa românilor.

Radu Floricel, în vârstă de 39 de ani și originar din Hunedoara, locuiește în Republica Irlanda, Tullamore, de 23 de ani. Acesta s-a mutat din România la 16 ani pentru a se reuni cu părinții săi.

Floricel spune că a lucrat într-un magazin de telefoane mobile, a mers la Institutul de Tehnologie Athlone și Sligo pentru a studia și, mai recent, a fost angajat într-o sala de jocuri închisă apoi din cauza Covid-19. Are o fiică și este despărțit de mama copilului.

Totul a luat o turnură de coșmar când miercuri, 12 ianuarie, a fost reținut la ora 17.00, până joi 13 ianuarie, la ora 23:00, sub suspiciunea de omor a lui Ashling Murphy, o tânără profesoară în vârstă de 23 de ani de la școala Offaly.

„Mă simt îngrozitor pentru nenorocirea tinerei și a familiei. Nici nu-mi pot imagina prin ce trec eia acum”, a declarat Radu Floricel într-un interviu cu publicația Kildare Now, care acoperă zona unde a avut loc omorul profesoarei, asasinat ce a șocat această națiune de cinci milioane de locuitori, scrie RFI România.

„Am ajutat și voi continua să ajut la anchetă cu tot ce am putut. A fost o experiență îngrozitoare pentru mine, familia mea și avocatul meu.”

El a spus că avocatul său, Donal Farrelly, a fost supus unor abuzuri verbale în timp ce mergea spre și dinspre secția Garda (poliția irlandeză) din Tullamore.

El a spus că are o serie de condamnări anterioare pentru infracțiuni de ordine publică și crede că o acuzație de agresiune existentă, rezultată dintr-un incident de anul trecut la casa lui va fi clasată.

„Suntem o familie românească mândră. Nu credem că acest lucru ar trebui să fie considerat degradant sau ceva de genul acesta”, a spus el. „Mama mea este profesor de voce pentru canto și logopedie. Ea a avut studenți din toate familiile diferite din oraș. O mulțime de familii și oameni ne cunosc.” mai spune el în interviul cu Kildare Now.

Sora arestată de poliție

„La început am crezut că este o glumă, am crezut că este o farsă. Gardienii vorbeau despre arestarea pentru infracțiunea de omor și nu mi-a venit să cred”, a spus el. „Casa este distrusă. Totul a fost dat peste cap. Nu știu ce căutau.”

„Mi-au tot pus aceleași întrebări iar și iar și le-am spus că asta nu are nicio legătură cu mine. Le-am spus exact pe unde merg, hainele pe care le port și ce am făcut. Am plătit în magazin cu un card de credit, așa că au avut totul la dispoziție.”

Asemănarea dintre el și un bărbat căutat de polițiști a dus la acuzarea lui pe nedrept.

De asemenea, i s-a spus că ochii bărbatului pe care îl căutau aveau o culoare diferită de a lui și că a decis să-și lase barba în timpul carantinei când a devenit depresiv, o afecțiune pentru care este încă tratat.





După eliberare, i s-a oferit cazare departe de casa lui pentru o noapte, iar reședința familiei i s-a asigurat securitatea.





Pe lângă trauma detenției și interogatoriilor sale, el a spus că „media și rețelele sociale” au spus lucruri „foarte rele” și „degradante” despre el. El a spus că „prietenii” pe care îi avea pe Facebook l-au amenințat și l-au insultat.

„Cea mai mare îngrijorare a mea în acest moment este pentru sora mea. Momentan sunt îngrijorat pentru siguranța familiei mele. Sunt îngrijorat pentru sora mea, mama și bona mea [care] sunt oameni cu adevărat mândri, dar mi-au spus că au intenția să se mute acum, chiar dacă aceasta este casa lor. Totul a dispărut acum”, a spus el.

„Încerc să-mi aduc familia înapoi acolo unde erau înainte. Este posibil ca unii oameni să nu fi auzit cele mai recente știri. Numele meu nu a fost exonerat.”

Floricel spune că extremiștii de dreapta profită

Între timp, pe internet, extremiștii de dreapta au profitat ca să împrăștie mesaje de ură, rasiste, xenofobe și misogine, relatează cotidianul Irish Times. Chiar înainte de a se relata în presă că poliția ar fi arestat un român în calitate de suspect, multe dintre aceste grupuri au decis că făptuitorul nu este cetățean irlandez.

Unii au adăugat detalii suplimentare false, inclusiv că suspectul ar avea antecedente de infracțiuni sexuale și că Ashling Murphy ar fi fost agresată sexual. Garda spune că nu există nicio dovadă a unui astfel de atac. Conturile de extremă dreapta de pe Telegram s-au umplut curând cu link-uri către articole de știri despre infracțiunile comise în trecut de români.

Când poliția a anunțat vineri noaptea târziu că bărbatul român nu mai este suspect, atunci a început să se răspândească un mesaj că făptuitorul ar fi un cetățean sirian care locuiește în Tullamore. Acest lucru a fost fals, dar în curând a început să se răspândească rapid, sub forma unei note vocale, prin grupurile WhatsApp din toată țara.





Sediul Gărzii a declarat luni că „continuă să fie îngrijorat de activitatea persoanelor care distribuie informații pe rețelele de socializare, și în special aplicațiile de mesagerie privată. Garda face apel la toată lumea să NU mai distribuie aceste mesaje. Nu numai că dezinformează, sunt inexacte și periculoase, dar nici nu sunt de ajutor în urmărirea penală.”