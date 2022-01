Proteste în Albania: Poliţia foloseşte gaze lacrimogene după ce mai mulţi protestatari au luat cu asalt sediul opoziţiei

De atunci, Berisha, care neagă orice ilegalitate, a contestat conducerea exercitată în prezent de liderul PD, Lulzim Basha, a convocat luna trecută o reuniune a partidului şi s-a autoproclamat lider.

În timpul revoltelor de sâmbătă, susţinătorii lui Berisha au folosit ciocane pentru a sparge uşile de securitate de metal, abia instalate, la sediul partidului şi au amplasat scări în încercarea de a ajunge la cel de-al doilea etaj.

