SUA: O furtună de zăpadă s-a abătut asupra Washingtonului

După un sezon de sărbători marcat de temperaturi deosebit de blânde, o furtună de zăpadă s-a abătut luni asupra capitalei Washington şi împrejurimilor, determinând închiderea serviciilor federale şi a şcolilor, oprirea circulaţiei autobuzelor şi accentuând perturbările traficului aerian, informează Agerpres, citând AFP. Domul Capitoliului şi Casa Albă sub o pătură albă de nea şi schiuri pe străzi, un peisaj creat de douăzeci de centimetri de zăpadă care s-au aşternut asupra capitalei americane.Până la ora locală 20:30 (01:30 GMT), cel puţin 3.173 de zboruri interne sau internaţionale către sau dinspre Statele Unite au fost anulate, după alte 2.650 de zboruri anulate duminică şi 2.570 de zboruri anulate sâmbătă, potrivit site-ului Flightaware. Aproximativ 6.800 de zboruri au avut parte de întârzieri în timpul zilei.Furtuna de zăpadă s-a adăugat haosului care domnea deja în traficul aerian din Statele Unite de săptămâni întregi din cauza valului de infectări provocate de varianta Omicron a COVID-19.Tot luni, în prima parte a zilei, avionul Air Force One al preşedintelui Joe Biden, care a revenit în capitală după câteva zile de vacanţă în Delaware, a rămas blocat pe pistă timp de treizeci de minute, cât timp a fost curăţată zăpada."Fiţi pregătiţi pentru drumuri înzăpezite şi alunecoase, care îngreunează deplasarea", au avertizat serviciile meteorologice care au anunţat vânturi puternice şi ninsori abundente.Luni seara, cel puţin 340.000 de locuinţe au rămas fără curent în Virginia şi 67.000 în Maryland, după ce mai mulţi copaci au căzut peste liniile de înaltă tensiune sub greutatea zăpezii.Au fost închise inclusiv centrele de depistare a COVID-19 şi a fost suspendată distribuirea testelor rapide.Numeroase şcoli au fost, de asemenea, închise luni în regiunea Washington, Maryland şi Virginia.