Tony Blair şi ducesa de Cornwal au fost decoraţi cu Order of the Garter, cea mai înaltă distincţie cavalerească britanică

Fostul premier Tony Blair, ducesa de Cornwall şi baronesa Amos se numără printre personalităţile decorate de regina Elizabeth a II-a nu Order of the Garter, cea mai înaltă distincţie cavalerească britanică, informează bbc.com, citat de news.ro. Astfel, Tony Blair va fi de acum înainte Sir Tony. “Este o onoare imensă. Le mulţumesc celor care au muncit alături de mine, în politică, servicii publice şi în toate segmentele societăţii noastre, pentru dăruire faţă de ţara noastră”, a declarat Tony Blair.Baronesa Amos, fost ministru, a devenit primul membru de culoare al Ordinului Jartierei. Baronesa Amos, 67 de ani, şi Tony Blair, 68 de ani, au devenit unii dintre cei mai tineri membri ai ordinului, din care fac parte personalităţi cu vârste de peste 70 de ani.Camilla, ducesa de Cornwall, a devenit “royal companion”, distincţie văzută ca un semn de susţinere a reginei pentru rolul Camillei de membru important al familiei regale şi soţie a viitorului rege.Order of the Garter este un ordin înfiinţat de regele Eduard al III-lea în secolul XIV, în ideea ca monarhul să îi aibă alături pe cei mai venerabili membri ai aristocraţiei.