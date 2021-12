FOTO VIDEO Capsulă a timpului, găsită sub o statuie a generalului confederat Robert Lee din Virginia / Ce relicve ar putea conține cutia ce va fi deschisă marți

O capsulă a timpului a fost descoperită luni în soclul unei statui a unui general confederat, demontată în septembrie, relansând speranţa de a descoperi o fotografie a lui Abraham Lincoln, aşteptată cu nerăbdare de colecţionari, transmite AFP, preluată de Agerpres.

"Au găsit-o!", a scris pe Twitter guvernatorul Virginiei, Ralph Northam, la o săptămână după deschiderea primei capsule care i-a dezamăgit pe experţi.

"Este probabil capsula timpului pe care toată lumea o căuta", a adăugat el luni, adăugând la mesajul său fotografii cu o cutie dreptunghiulară din metal lungă de aproximativ treizeci de centimetri.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

Cutia va fi deschisă marţi la orele 13.00 (20.00 ora României), a precizat el ulterior, indicând că s-a efectuat o radiografie a capsulei.

"Experţii cred că înăuntru ar putea exista monede, cărţi, insigne şi chiar muniţie din timpul Războiului Civil", a scris el pe Twitter.

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.



The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o